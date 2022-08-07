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誰能戰到最後？ 小布身家超過裘莉2倍

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特的身家豐厚程度在好萊塢男星中算是不錯。（歐新社資料照片）
布萊德彼特的身家豐厚程度在好萊塢男星中算是不錯。（歐新社資料照片）

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚戰，拖了快六年還沒能正式畫下句點，各自花了大把的律師費，據估算，小布的身家依舊傲人，裘莉的身家算不上特別豐厚，無怪乎一直有傳她打官司又要帶小孩太燒錢，手頭很容易變得很緊。

據最新統計，布萊德彼特的資產約有3億元，和湯姆克魯斯（Tom Cruise）的6億美元、巨石強森（Dwayne Johnson）的8億美元都有明顯差距，但比李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的2.6億元要略高一些。

安琪莉娜裘莉又要打官司又要養小孩，財富迅速縮水。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉又要打官司又要養小孩，財富迅速縮水。（路透資料照片）

至於裘莉的身家大概是1.2億元，不僅遠不及舊情敵珍妮佛安妮絲頓的3.2億，就連思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson，1.65億）、珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence，1.6億）都比她有錢，顯然打離婚戰和養一堆小孩真的讓她負擔沉重。

加上布萊德彼特不管自己的製片公司還是自己接戲，還會注意商業與藝術題材的平衡，裘莉幾乎只拍自己感興趣的題材，近年來的商業出擊只有「黑魔女2」（Maleficent: Mistress of Evil）、「永恆族」（Eternals）等少數，不容易得到太多分紅，進帳速度也變慢。因而布裘如果還在比燒錢，裘莉恐非小布對手，但她就是不甘退讓，繼續戰鬥到底。

裘莉 布萊德彼特 小布

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