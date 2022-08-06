84歲影后珍方達為動畫配音 曝開運秘訣是 「冥想」

84歲奧斯卡影后珍方達首度為動畫「開運奇遇記」配音，直呼新鮮，以後還要再嘗試。(圖:Apple TV+提供)

84歲奧斯卡 影后珍芳達(Jane Fonda)為動畫新片「開運奇遇記」(Luck)獻出首次配音經驗，她在該片是統治「好運之地」的大老闆，負責掌管所有好運，被問她自己私下如何招好運？她笑認當然是靠冥想，「只要妳清空所有紛亂的思緒，跟隨妳的呼吸」，只要靜下來，很快就能找到自己想要的答案。

珍芳達演過無數經典電影 ，卻是首度在動畫擔綱配音，「我都快要85歲了，所以想要試試看」，她說配音的好處之一，就是無論外表如何，都不會對表演產生影響，「所以這對老年人來說，是很棒的工作」。

珍方達是兩屆奧斯卡影后。(取材自推特)

珍芳達另外提到自己演戲演了這麼多年，一直都想為這個社會傳達正面價值，「所以我不拍有暴力元素的，特效很多的影劇」，但隨後又羞認自己最近看了「捍衛戰士：獨行俠」，也非常喜歡，「因為真的是很棒的電影啦」。至於近期另一部暑假大片「雷神索爾：愛與雷霆」有提到她的名字當作笑點，她則笑說不清楚，「而且我也不知道我的名字有在電影裡面被提及」。

珍方達近年關注環保議題，被問如果能將好運帶給別人，最想做些什麼，她說當然是希望喚醒大家的環境意識，「不要過度使用化學燃料、瓦斯」，更提到現在全球氣候異常非常嚴重，自己先前在義大利 拍戲，氣溫竟高達40度，「如果我們不快點採取行動的話，事情只會越來越糟」。

珍方達在「開運奇遇記」為好運之地的龍配音。(圖:Apple TV+提供)

珍芳達出身自演藝世家，父親亨利方達、母親法蘭西絲西摩爾波卡以及弟弟彼得方達都是大明星，她承認自己的人生其實是很幸運的，「我家人的名氣很大，我一直都有工作，所以我從未經歷過貧窮，這也是一種運氣」，不過她認為每個人都會有屬於自己的運氣，「重點是你有沒有去抓住這些機會」。

提到好運或壞運，珍方達認為這就像硬幣的一體兩面，不是黑與白的二分法，「就像電影裡面講的，妳可以給自己帶來好運，如果妳想從失敗中學習，那就可以因為壞運而有所成長，我記得凱薩琳赫本跟我在拍「金池塘」的時候，曾對我說『失敗才能讓妳有所成長」。

珍方達這回能為「好運之地」的龍配音，讓她直呼有趣，也提供不少意見，「我有跟劇組交流一些想法，其中有一些在電影裡出現，他們為龍的角色添加更多層次，如果可以，我希望以後能做更多」。