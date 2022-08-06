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鬼才名導破天荒大讚 直言愛死「捍衛戰士：獨行俠」

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」獲得觀眾、影評與影圈人士的一致喜愛。（取材自imdb）
湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」獲得觀眾、影評與影圈人士的一致喜愛。（取材自imdb）

鬼才名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）是出了名的博覽群片，並且藝術經典或商業噱頭片都看，也都能分析出一堆大道理。過去他不常評介院線片，但日前他接受podcast節目訪問時，坦言很愛開年至今最賣座的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），大讚幾乎每一格畫面與每一個決定都看得到對首集導演東尼史考特（Tony Scott）的尊敬和喜愛。

昆汀塔倫提諾對於自己喜愛的影片向來不吝讚美。（路透資料照片）
昆汀塔倫提諾對於自己喜愛的影片向來不吝讚美。（路透資料照片）

昆汀塔倫提諾表示，過去不太講在檔院線片，是因為被迫都只能說些好話，可是「捍衛戰士：獨行俠」不一樣，自己是真心喜愛這部片，它和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導、去年底上映的新版「西城故事」（West Side Story），都讓他見識到了真正的銀幕奇觀，他差點以為再也欣賞不到這樣的影片，實在是太讓人驚奇。

「捍衛戰士：獨行俠」本來邀請和湯姆克魯斯（Tom Cruise）合作過首集和「霹靂男兒」（Days of Thunder）的東尼史考特執導，但他卻在十年前已去世。昆汀很愛東尼與他的作品，曾經和湯姆克魯斯討論過，還問過對方：「你要怎麼樣在沒有東尼史考特的情況下拍攝『捍衛戰士：獨行俠』？」阿湯回答：「對啊，所以這麼多年來我一直拒絕點頭，可是我們已經想好怎麼拍了，我們有個很好的故事。」

在昆汀眼中，「捍衛戰士：獨行俠」已經非常接近東尼史考特本人拍出來的電影，而且很接近東尼過去的傑作，盛讚約瑟夫·柯金斯基（Joseph Kosinski）表現出色，唯一的小缺陷是湯姆克魯斯與方基墨（Val Kilmer）對手戲可能有點太廉價煽情，可是效果很成功，有打中觀眾。

湯姆克魯斯 導演 電影

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