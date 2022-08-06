「貝克漢太太」不對盤 爆婆媳問題心結難解

布魯克林貝克漢(左)的愛妻妮可拉佩茲，婚後被傳有婆媳問題。(路透資料照片)

結婚不一定是幸福的終點，婚後才是挑戰的開始：今年4月才舉辦「世紀婚禮」的布魯克林 貝克漢（Brooklyn Beckham）與妮可拉佩茲（Nicola Peltz），被傳有「婆媳問題」，向來寵孩子的維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）對於豪門千金媳婦無法忍受，家庭風暴已在醞釀中。

維多莉亞貝克漢無法忍受豪門千金媳婦對自己的漠視。(路透資料照片)

昔日足球 金童大衛貝克漢（David Beckham）與前「高貴辣妹」維多莉亞組成的家庭，堪稱全英國除了皇室之外知名度最高，維多莉亞不諱言把「貝克漢」當成品牌在經營，從沒想到有朝一日，媒體所指的「貝克漢太太」竟會是別人。

之前「Tatler 」雜誌安排妮可拉上封面，標題打出「新的貝克漢太太」，布魯克林開心到轉貼在自己的社群網站 上，大衛與維多莉亞都沒有點讚，當時就被認為事有蹊蹺。

據「紐約郵報」報導，維多莉亞和妮可拉從婚禮規畫開始就不對盤，妮可拉完全不想未來婆婆提供任何意見，兩人互將對方當空氣，在這種惡劣的氣氛下，她們自然在社群網站上也不會有互動。儘管大衛與維多莉亞還是把其他小孩都帶去參加婚禮，卻沒有讓婆媳間的心結打開，外界認為身為媒體寵兒多年的維多莉亞，對家財萬貫、嬌生慣養的媳婦不無嫉妒，因此難欣賞她的優點，布魯克林愛妻護妻，與爸媽之間愈來愈少通話，似乎已經選定站在太座這一邊。