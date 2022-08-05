離婚案放一邊 小布看女兒熱舞 感動到哭

布萊德彼特勤為動作新片「子彈列車」宣傳，但不忘力挺女兒喜蘿。（路透）

布萊德彼特（Brad Pitt）最近勤為電影 「子彈列車」（Bullet Train）宣傳，因為他與裘莉 （Angelina Jolie）的離婚官司還沒打完，接受全球媒體訪問之前皆表明不願談私事；不過最近他與裘莉的親生女兒喜蘿（Shiloh Jolie-Pitt）跳舞的影片在網路上暴紅，小布 在受訪時主動提及此事，「我有看到影片，好美，我看到眼眶含淚」。

女兒喜蘿（中）跳熱舞影片最近在網路暴紅，布萊德彼特坦言非常驕傲，甚至還看影片看到哭。（視頻截圖）

外媒「Entertainment Tonight」報導，小布盛讚喜蘿在影片裡的表現非常傑出，口氣充滿驕傲，「我不知道她是怎樣跳得這麼好，畢竟我的腳步超級笨拙」。先前也早有外媒報導指出，小布看到喜蘿對跳舞這麼投入，也很樂意看到她成為專業舞者，但主要還是尊重她的意願。

16歲的喜蘿如今已成為一個亭亭玉立的美少女，私下更熱愛跳舞，常在洛杉磯「Millennium Dance Complex」舞蹈教室學舞，該教室也時常在官方YouTube頻道釋出學員跳舞影片，其中一支便是喜蘿站C位大跳Doja Cat的「Vegas」，只見她穿著黑色T恤，站在C位展現舞技，雖然一度表情有點緊張，表現仍相當優秀，也讓不少網友盛讚「父母親都是巨星，果然真的會自帶氣場」。

小布主演「子彈列車」迴響熱烈，他更在片中親自上陣挑戰多場高難度動作戲，更盛讚導演大衛雷奇（David Leitch）在這部電影中，加入不少成龍的動作喜劇元素，「這部電影充滿幽默感以及刺激的動作戲，是我以前從未挑戰過的」，小布另開心表示還想繼續演出更多動作片。