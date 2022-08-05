演熟女一炮而紅 「美國派」女星自爆因此睡過200人

好萊塢演員珍妮佛柯立芝。(路透)

好萊塢演員珍妮佛．柯立芝（Jennifer Coolidge）因演出「白蓮花大飯店」（The White Lotus），獲提名艾美獎 最佳迷你影集或電視電影 女配角，並在日前被問及偏好「初次艾美獎候選人」或因「美國派」（American Pie）電影而被冠上的「熟女」（MILF）頭銜。對此，柯立芝表示，演出「美國派」為她帶來好處，其中包括了有助她的性生活。

1999年上映的「美國派」講述一群高中生都想要在畢業前成功脫處，過程則是笑料百出。柯立芝在片中飾演其中一位主角史蒂夫勒的母親珍妮（Jeanine Stifler），並在電影片尾跟自己兒子的一位同學發生了性行為。

LADbible指出，柯立芝四度演出的珍妮．史蒂夫勒以「史蒂夫勒的媽」更廣為人知，就跟「美國派」系列電影本身一樣經典，不僅讓她一舉成名，也把「熟女」（Mother I'd Like to Fuck）一詞發揚光大。

今日美國報與每日郵報報導，在3日出刊的「綜藝」（Variety）長篇訪談中，記者問她喜歡「初次艾美獎候選人」或「熟女」哪一個頭銜時，柯立芝答稱「我必須回答這個問題嗎？我覺得這是一個陷阱題」，隨後就承認自己因扮演熟女在臥室「得到許多樂趣」。他說，「我因為『美國派』得到很多性行為，拍那部電影有很多好處，我是說，大約有200人是我從來沒有睡過的」。

柯立芝隨後指出，自己受到的「特別關注」並不局限於此，還延伸到廣闊的電影業，「也許我得到了這種特別關注，是因為人們視我為史蒂夫勒的媽或「金法尤物」裡（Legally Blonde）的女人。所以，要是他們看到了別的東西…我永遠不能進門的人，他們突然間要求我成為他們作品的一部分」。