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DC「蝙蝠女孩」取消發行 9000萬製作費全泡湯

記者陳建嘉／即時報導
「蝙蝠女孩」耗資9千萬美元拍攝，卻宣布取消推出。（取材自推特）
「蝙蝠女孩」耗資9千萬美元拍攝，卻宣布取消推出。（取材自推特）

DC新作，找來舊版「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton）以及新版「高登局長」JK西蒙斯（J. K. Simmons）回歸演出的「蝙蝠女孩」（Batgirl），耗資9000萬美元，卻突然決定取消發行，不會在戲院上映，也沒有要在串流平台發行，直接取消該片，女主角沉澱1天也在IG發聲，「我依舊感謝能與偉大的劇組一起工作，建立良好關係」，最後喊「我永遠是蝙蝠女孩」。

該片由2020年賣座大片「絕地戰警FOR LIFE」的比利時導演搭檔阿迪艾爾艾比（Adil El Arbi）和比萊爾法拉（Bilall Fallah）執導，「紐約高地」的萊絲里葛利斯（Leslie Grace）飾演「蝙蝠少女」芭芭拉高登，也就是高登局長的女兒，除了米高基頓回歸演出蝙蝠俠，奧斯卡得主JK西蒙斯也回歸飾演同一角色，反派「螢火蟲」則由「神鬼傳奇」男星布蘭登費雪首度扮演壞人，原本外界頗為期待，但直接被取消上映，讓劇組都相當錯愕。

女主角萊絲里與導演搭檔皆發文提到，在疫情最緊張的時刻，他們在蘇格蘭拍攝7個月電影，為了要趕明年在HBO串流平台上映，幾乎是卯足全力在工作，導演阿迪與比萊爾更難過表示「我們對這個消息感到悲傷、震驚，始終無法相信，身為導演，將我們的作品展現給觀眾是非常重要的一件事，雖然這部電影還沒全部完成，但我們希望全世界的影迷總有一天能看到這部電影」。

導演 電影 疫情

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