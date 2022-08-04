阿湯哥又賣命拍戲 山友目睹：真跳崖

阿湯哥在忙碌的宣傳行程過後，立刻投入新片拍攝。（新華社資料照片）

好萊塢巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）全球票房熱賣，至今已有12.88億美元佳績，穩坐今年冠軍。不過阿湯哥 在忙碌的宣傳行程過後，並未休息，立刻投入新片「不可能的任務：致命清算第二章」（Mission:Impossible-Dead Reckoning Part Two），更被一名英國 中年夫妻在登山時意外捕獲，阿湯哥親和力十足，當場還向兩人溫暖問好。

阿湯哥事後發現自己拍片被側拍，不但不生氣，還主動向影迷道歉。（取材自Instagram）

根據「Page Six」報導指出，湯姆當時在英國某座山準備拍一場從懸崖上跳傘的驚險鏡頭，沒想到巧遇一對中年夫妻，兩人也興奮拿手機出來狂拍，沒想到湯姆不但不生氣，還主動向他們道歉：「很抱歉拍片現場很大聲，打擾了你們安靜的登山行程。」並誇讚他們的愛犬特別好看。

當時女方還以為會有替身代打，主動詢問：「你真的要跳下去嗎？」沒想到湯姆對他們微笑點頭後就衝向懸崖，並大叫：「我們等會兒見。」讓這對夫妻稱讚湯姆克魯斯真的是魅力十足。

湯姆克魯斯拍攝「不可能的任務」系列多年，時常遇到路人在旁觀看，去年8月拍「不可能的任務：致命清算第一章」，為了在英國德比郡拍一場直升機降落戲，也曾特地向當地居民詢問能否在院子空地拍攝，事後不僅與他們合照，更邀請他們一起搭直升機，讓這家人直呼「好像作夢一樣」。