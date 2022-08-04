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布萊德彼特「及時行樂」 穿裙裝宣傳新片

娛樂新聞組／綜合報導
小布大膽穿裙裝和螢光綠套裝，俏皮又搶眼。(路透)
小布大膽穿裙裝和螢光綠套裝，俏皮又搶眼。(路透)

好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）再次成為時尚焦點，那是因為日前替電影「子彈列車」（Bullet Train）到柏林宣傳時，他穿上了裙裝出場，豔驚四座。為什麼要穿裙裝，他說：「人生苦短，要及時行樂。」

小布大膽穿裙裝和螢光綠套裝，俏皮又搶眼。(路透)
小布大膽穿裙裝和螢光綠套裝，俏皮又搶眼。(路透)

鏡週刊報導，雖然58歲的布萊德彼特是半開玩笑地說，刻意穿裙裝是想搞砸場子、行頭比什麼都重要，但其實過去他已經穿過好幾次裙裝。最早1999年替滾石雜誌拍攝訪問照時，他大膽地穿上了亮片肩帶及膝洋裝，還搭小平頭的髮型。之後在2004年宣傳「特洛伊：木馬屠城」（Troy）的時候，對英版「Vogue」表示，每個男人都該準備好幾套裙裝：「我想明年夏天就會流行男人穿裙裝，這是我個人的預測跟宣告。況且電影走的是現實路線，這不是戰兩性，因為當時的希臘男人是一直都穿裙子沒錯啊！」

至於這回替「子彈列車」（Bullet Train ）打片時，每次都換各種不同造型出場，從淡橘色的休閒外套到螢光綠套裝，展現俏皮又搶眼的風格，他說：「人生苦短，還是及時行樂吧。」至於穿上那套亞麻材質裙子的感想是，他說：「感受微風輕拂。」

布萊德彼特 電影 好萊塢

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