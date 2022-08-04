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「小丑2」定檔2024年秋天 華納暗示會有「兩個小丑」

記者陳建嘉／即時報導
「小丑」以低成本的限制級風格，打造漫畫改編電影的另一風貌。(圖:華納兄弟提供)
「小丑」以低成本的限制級風格，打造漫畫改編電影的另一風貌。(圖:華納兄弟提供)

電影「小丑」(Joker)曾在2019年上映以後締造全球10億美元的票房佳績，導演陶德菲利浦(Todd Phillips)、男主角瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)原本有就有續集計畫，日前宣布「小丑」續集正式啟動，片名為「小丑：Folie à deux」，如今華納兄弟更進一步表示電影會在2024年10月4日上映，許多粉絲更指出片名「Folie à deux」暗示會有兩個小丑，但另一個小丑也可能指的是「小丑女」哈莉奎恩。

陶德菲莉普繼續回歸執導，除了男主角瓦昆菲尼克斯之外，女神卡卡(Lady Gaga)也據傳會加入演員陣容，可能飾演「小丑女」哈莉奎恩，但細節未定。陶德先前也說過2019年向華納兄弟提及拍「小丑」時，就主動表示「這不是一部電影，而是一個完整的品牌」，原本華納還在考慮，不過該片雖然風格黑暗，又是限制級，卻橫掃全球票房，並一連拿下威尼斯影展金獅獎、奧斯卡影帝等多項大獎，樂得華納兄弟繼續力邀再拍，並將秉持著該電影一貫低成本、限制級的理念。

電影片名「Folie à deux」是法文，意思是「二聯性精神病」，一個有精神病症狀的人，將妄想的信念傳送到另一個人，同樣的症狀可傳達到更多人，有意掀起高譚市的瘋狂革命。「小丑」片尾在亞瑟佛萊克瘋狂殺害節目主持人莫瑞以及造成社會不安之後，被關入精神病院，然則這可能只是一個開端，他已經在這個貧富差距、犯罪叢生的罪惡城市裡埋下種子，即將掀起前所未有的動盪。

電影 陶德 導演

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