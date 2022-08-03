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史蒂芬元主演科幻片「不！」 關繼威是靈感

記者蘇詠智／綜合報導
史蒂芬元在「不！」中的角色有很複雜的層次。（圖：UIP提供）
史蒂芬元在「不！」中的角色有很複雜的層次。（圖：UIP提供）

今夏最神祕迷離的好萊塢大片「不！」（Nope），網羅奧斯卡最佳男配角丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）、曾入圍奧斯卡影帝的韓裔男星史蒂芬元、童星出身的琪琪帕瑪（Keke Palmer）等聯合主演。因熱門影集「陰屍路」（The Walking Dead）崛起的史蒂芬元（Steven Yeun） ，飾演曾是著名童星、現經營一家西部主題樂園的男子，認為關繼威是他詮釋此角的靈感來源之一。

琪琪帕瑪(左)與丹尼爾卡盧亞，在「不！」扮兄妹。（圖：UIP提供）
琪琪帕瑪(左)與丹尼爾卡盧亞，在「不！」扮兄妹。（圖：UIP提供）

「不！」看似外星飛碟進入地球上空的科幻懸疑電影，其實導演喬登皮爾（Jordan Peele）放進許多對於現今美國社會的省思與諷喻，細節頗為繁複。就像史蒂芬元的角色，每一次講話彷彿隨便亂聊，其實充滿許多深意，是個很深沉、並不簡單的人物。

史蒂芬透露他的角色在童年時就成了觀眾熟知的紅星，他會聯想到曾演出「魔宮傳奇」（Indiana Jones and the Temple of Doom）與「七寶奇謀」（The Goonies）的關繼威。

史蒂芬元在「陰屍路」第六季末角色就壯烈陣亡，此後在影視界發展卻變得更好，還因「夢想之地」（Minari）成了極少數提名奧斯卡影帝的亞裔男星。

來自英國的奧斯卡得主丹尼爾卡盧亞，繼「逃出絕命鎮」（Get Out）後再度主演喬登皮爾的電影，這次角色較寡言，都是不同的挑戰。琪琪帕瑪扮演比他更活潑的妹妹，兩人要培養默契幾乎沒難度，見了面一拍即合。

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