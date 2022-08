史蒂芬元主演科幻片「不！」 關繼威是靈感

史蒂芬元在「不!」中的角色有很複雜的層次。(圖:UIP提供)

今夏最神祕迷離的好萊塢大片「不!」(Nope),網羅奧斯卡 最佳男配角丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)、曾入圍奧斯卡影帝的韓裔男星史蒂芬元、童星出身的琪琪帕瑪(Keke Palmer)等聯合主演。因熱門影集「陰屍路」(The Walking Dead)崛起的史蒂芬元(Steven Yeun) ,飾演曾是著名童星、現經營一家西部主題樂園 的男子,認為關繼威是他詮釋此角的靈感來源之一。

琪琪帕瑪(左)與丹尼爾卡盧亞,在「不!」扮兄妹。(圖:UIP提供)

「不!」看似外星飛碟進入地球上空的科幻懸疑電影 ,其實導演喬登皮爾(Jordan Peele)放進許多對於現今美國社會的省思與諷喻,細節頗為繁複。就像史蒂芬元的角色,每一次講話彷彿隨便亂聊,其實充滿許多深意,是個很深沉、並不簡單的人物。

史蒂芬透露他的角色在童年時就成了觀眾熟知的紅星,他會聯想到曾演出「魔宮傳奇」(Indiana Jones and the Temple of Doom)與「七寶奇謀」(The Goonies)的關繼威。

史蒂芬元在「陰屍路」第六季末角色就壯烈陣亡,此後在影視界發展卻變得更好,還因「夢想之地」(Minari)成了極少數提名奧斯卡影帝的亞裔男星。

來自英國的奧斯卡得主丹尼爾卡盧亞,繼「逃出絕命鎮」(Get Out)後再度主演喬登皮爾的電影,這次角色較寡言,都是不同的挑戰。琪琪帕瑪扮演比他更活潑的妹妹,兩人要培養默契幾乎沒難度,見了面一拍即合。