曾與強尼戴普訂婚 薇諾娜瑞德走過低潮

薇諾娜瑞德與強尼戴普曾被視為演藝圈金童玉女。（圖：Harper's BAZAAR提供）

50歲的薇諾娜瑞德（Winona Ryder）近年憑「怪奇物語」（Stranger Things）重新出現在世人眼前，她曾兩度獲得奧斯卡獎 提名，19歲時因電影「剪刀手愛德華」（Edward Scissorhands）與強尼戴普（Johnny Depp）擦出愛火，兩人被視為好萊塢 的金童玉女 ，但也在分手後，薇諾娜瑞德捲入偷竊案件，在娛樂圈銷聲匿跡，日前接受雜誌專訪，分享這段黑暗過往。

薇諾娜瑞德1989年與強尼陷入熱戀，交往五個月後訂婚，四年後分手。分手後，薇諾娜瑞德的私生活也遠離鎂光燈的焦點，薇諾娜瑞德提到，90年代初期，好萊塢凶猛的文化讓她的生活陷入不為人知的黑暗。後來她在比佛利山莊的百貨公司行竊被捕，自此銷聲匿跡，她解釋：「當時完全沒有工作邀約，我也把這段期間視為相互喘息的機會。」

因為曾走過這樣的人生經歷，所以薇諾娜瑞德一直很關心那些在「怪奇物語」中合作的年輕演員，會用什麼方式應對影集帶來的關注度？還有一旦播出結束，他們該如何調整自己的心情，「我希望這些孩子們明白這個機會非比尋常。」她指的是能參演一齣這麼有時代精神的影集，「這真的並非常態，我總是告訴他們『得到這個工作的本身就是回報！』因為我在他們那個年紀時很難享受自己勞動的成果。」