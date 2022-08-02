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強尼戴普被安珀律師爆料有「勃起障礙」導致性暴力

記者蘇詠智／即時報導
強尼戴普被揭露遭前妻律師團隊指有「勃起障礙」。（路透資料照片）
強尼戴普被揭露遭前妻律師團隊指有「勃起障礙」。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與安珀赫德(Amber Heard)的官司大戰雖然已經宣判滿兩個月，彼此之間的戰火並未平息，且爆出更多驚人內幕。近日才解封的法庭文件中揭露，安珀的律師宣稱強尼戴普有「勃起障礙」，因為房事上的力不從心，激發更大的怒火，導致更激烈的性暴力行為，才會有安珀宣稱被他「用酒瓶強暴」這件事。

安珀曾經在法庭上忍淚控訴強尼一度盛怒下拿酒瓶威脅要割花她的臉，最後則將酒瓶插入她體內，她提及此事時，不僅大喘氣，還委屈說道：「我不知道他插進我體內的酒瓶，是不是破掉的？」據歐美媒體報導，這件事就發生在強尼與她在澳洲的期間，那時強尼為了拍「神鬼奇航5」跟她一起到了澳洲，兩人卻發生嚴重爭執，強尼的手指也被割傷，還有一小段淌血的殘肢包在衛生紙裡被發現。

她的律師團隊稱從強尼戴普提供的服藥清單裡發現其中有些藥，似乎頗合所謂「治療不舉」的藥物，推定他一定是勃起障礙，才找「替代物品」性侵安珀。

而強尼的律師團隊也非省油的燈，一度要求將安珀曾經在和強尼交往之前當過豔舞女郎、因此推論她恐曾經擔任伴遊列入證據，遭到安珀方面打槍。強尼團隊此舉有意在暗示安珀可能曾有不當的性交易，質疑其品德、操守，只能說為了打贏這場官司，雙方都無所不用其極。

被判要賠強尼超過千萬美元的安珀，近日爭取重審被打槍，要求上訴也暫無結果，唯一確定的是被迫賣掉在加州的房子，那是她花了57萬美元買的，現以105萬美元售出，雖是大賺一筆，卻離她該付的賠償金額有大段差距，歐美媒體認為她有錢應急就好，百萬美元也不無小補。

安珀赫德被爆曾當過豔舞女郎，可能從事過伴遊交易。（路透資料照片）
安珀赫德被爆曾當過豔舞女郎，可能從事過伴遊交易。（路透資料照片）

澳洲 加州 性侵

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