阿湯哥「捍衛戰士2」創佳績 有望問鼎奧斯卡

湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」有望進軍奧斯卡，但影帝入圍的呼聲不太高。（圖：UIP提供）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）創下全球賣破13億美元的驚人佳績，接下來要在奧斯卡金像獎揚眉吐氣？有鑑於每年奧斯卡最佳影片入圍 名單中，還是會卡進一部賣座大片，「捍」片不只票房開紅盤，影評成績也比今年入圍的「沙丘」（Dune）略勝一籌，被預期有望加入明年奧斯卡最佳影片爭奪戰。

進入2022下半年，有心角逐小金人的影片開始浮出水面，觀眾認知中奧斯卡獎 和商業巨片很少有交集。不過各方皆知「捍衛戰士：獨行俠」靈魂人物湯姆克魯斯，過往曾兩度獲奧斯卡影帝提名、加上一次入圍最佳男配角，3度參與小金人大戰都空手而回，他在「捍」片的演出，雖然打動觀眾，卻不算特別高難度，擠進明年奧斯卡影帝入圍名單的機率馬馬虎虎，「綜藝報」的評論暫時將他排在第十位。

布蘭登費雪為新片增胖，進軍獎項希望看好。（取材自推特）

比較被看好的人選，則有威尼斯影展競賽片「兒子」（The Son）的休傑克曼（Hugh Jackman）、為「鯨魚」（The Whale）增胖到272公斤的布蘭登費雪（Brendan Fraser）和在美國叫好叫座的「貓王艾維斯」（Elvis）奧斯汀巴特勒（Austin Butler）等。

奧斯汀巴特勒演活「貓王」，是明年奧斯卡影帝入圍的熱門人選。（取材自IMDb）

新銳小生奧斯汀巴特勒，將傳奇巨星「貓王」艾維斯普里斯萊演得活靈活現，透過高難度挑戰，目前暫時被「綜藝報」排在第5位，還比阿湯的名次高一些。