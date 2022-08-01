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小布託友牽紅線 裘莉有望湊對阿湯哥？

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特逐漸走出婚變陰影，願意再尋找新的對象。（路透資料照片）
布萊德彼特逐漸走出婚變陰影，願意再尋找新的對象。（路透資料照片）

年紀才差一歲多、同樣在影壇走紅多年的湯姆克魯斯（Tom Cruise）與布萊德彼特（Brad Pitt），今夏分別推出最新主演大片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）與「子彈列車」（Bullet Train），「捍」片全球票房已近13億美元，外界現都好奇「子彈列車」可否為小布再添一票房勝績？除賣座表現外，兩人空窗已久的感情，也是各方關注焦點。

湯姆克魯斯被傳和重量級天后女星配對。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯被傳和重量級天后女星配對。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯與布萊德彼特自從近30年前合作「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire）被傳不和以來，多年未再碰頭，事業和感情發展卻常被拿來比一比。

不同於阿湯和凱蒂荷姆絲（Katie Holmes）順利談妥離婚協議，小布與裘莉（Angelina Jolie）的離婚大戰拖到現在還沒正式結束，連帶也變得對再談戀愛意興闌珊。根據好萊塢生活報導，小布目前終於整理好心情，拜託朋友們為他介紹理想的好對象，他不喜歡透過交友App，也早過了上酒吧搭訕陌生人的階段，友人們都樂見他願意再次將心打開。

相較之下，阿湯在追愛的路上就有紅娘相助：國家詢問報稱凱特王妃熱心幫他物色條件好的女性；New Idea則報導莎瑪海耶克（Salma Hayek）認定他與好友裘莉會是不錯的組合，有意居中牽線，只不過八字尚沒一撇。

倘若阿湯真的和裘莉被成功撮合，勢必再引起熱烈話題，同時和小布之間的糾葛將變得更深。

小布 裘莉 湯姆克魯斯

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