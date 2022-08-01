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不甩威爾道歉 克里斯洛克續嘲諷拒和解

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯洛克（左）不理會威爾史密斯拍短片道歉，繼續在脫口秀演出冷嘲熱諷。（美聯社）
克里斯洛克（左）不理會威爾史密斯拍短片道歉，繼續在脫口秀演出冷嘲熱諷。（美聯社）

今年奧斯卡頒獎典禮上當眾甩克里斯洛克（Chris Rock）一巴掌的威爾史密斯（Will Smith），經過兩三個月的閉關反省後，發布了道歉短片，表示向克里斯及他的母親、弟弟等致歉，自己的行為則是不被接受的。各方關心克里斯洛克的想法，他卻在亞特蘭大的脫口秀表演時再度打槍威爾，還故意把威爾的名字改念成因為開車衝撞肇事死人、之後逃逸被捕的「死囚唱片公司」創辦人之一Marion"Suge"Knight，變為Suge Smith，暗諷威爾的暴力性格與Marion"Suge"Knight不相上下。

克里斯洛克至今都沒有公開表態原諒或不原諒威爾史密斯，卻幾度在脫口秀時冷嘲熱諷。威爾史密斯近日發布道歉短片，外界推論是其公關團隊的操作，希望讓低迷的人氣再度回溫，免得影響演藝圈的行情，然而威爾史密斯也坦言還沒有機會與克里斯洛克談談，克里斯尚未回應他。克里斯則在最新的脫口秀演出時說道：「每個人都想演他X的受害者，如果所有人都宣稱自己是受害者，就沒有人會聽到真正的受害者的聲音。」

他語帶玄機：「就連我，被Suge Smith打了……，隔天照樣去工作，還有小孩子要養呢。」他也趁機打槍外界有人質疑他在奧斯卡典禮上的笑話刺傷威爾史密斯的妻子，是言語霸凌，替自己招來掌摑之辱，反嗆：「有任何人在說言語很傷人，他們從來沒被嘗過臉被人扁的滋味。」

威爾史密斯 奧斯卡 亞特蘭大

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