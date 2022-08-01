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翹臀珍與小班將辦奢華婚禮 前夫唱衰

記者蘇詠智／綜合報導
班艾佛列克(左)與珍妮佛洛佩茲準備籌辦盛大的慶祝結婚活動。(路透資料照片)
班艾佛列克(左)與珍妮佛洛佩茲準備籌辦盛大的慶祝結婚活動。(路透資料照片)

班艾佛列克（Ben Affleck）與結緣20年的珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）終於在拉斯維加斯完婚，讓廣大影迷又再度相信愛情，看在她首任前夫歐佳尼諾亞（Ojani Noa）的眼中，卻是毫無保障，還不客氣地說道：「我祝福她和班，但我不覺得他們能夠天長地久。」

儘管前夫公然唱衰，珍妮佛洛佩茲傳已和班艾佛列克聘請擅長承辦大型活動的高手，準備籌辦奢華、盛大的慶祝會。

歐佳尼諾亞日前接受英國媒體專訪，坦言他本是從古巴非法偷渡到邁阿密，輾轉到了拉丁樂天后葛洛莉雅伊斯特芬（Gloria Estefan）開的餐廳當服務生，碰上小有名氣的珍妮佛，不過歐佳尼並不知道她是誰。

接著珍妮佛主動找歐佳尼約會，兩人愛火迅速點燃，無奈珍妮佛愈來愈紅，他們距離卻是愈來愈遠，最終走上離異一途。

歐佳尼認為，珍妮佛很難跟某個人定下來，她的人生中應該會結七、八次婚，她在事業上不斷鞭策自己一直往前走，因而能夠紅這麼久，但同樣的，她在感情生活中也是很勇於邁開大步揮別過往，不一定會為了哪一段而停下來，他不看好班艾佛列克能把她永遠綁住。

班艾佛列克 珍妮佛洛佩茲 古巴

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