小班加盟「水行俠」續集 回歸再扮蝙蝠俠

「水行俠」男星傑森摩莫亞（右）證實班艾佛列克（左）將回歸演出蝙蝠俠。（取材自Instagram）

好萊塢電影 「水行俠」（Aquaman）男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）證實，班艾佛列克 （Ben Affleck）將在續集「水行俠 失落王國」（Aquaman 2）回歸演出蝙蝠俠。

中央社引述倫敦媒體報導，傑森摩莫亞在社群媒體 Instagram分享兩人依偎在一起的合照，還說他們將在這部從DC漫畫（DC Comics）改編的電影中「重逢」。水行俠續集將於2023年上映。

傑森摩莫亞表示，他們在民眾參加華納兄弟影業公司（Warner Bros）的片廠參觀行程時遭「抓包」，兩人被目睹一同出現。

他在Instagram寫道：「布魯斯和亞瑟重逢了。」布魯斯韋恩（Bruce Wayne）和亞瑟庫瑞（Arthur Curry）分別是蝙蝠俠和水行俠的本名。

班艾佛列克曾於2019年宣布不再飾演蝙蝠俠這個角色，且一直對他飾演蝙蝠俠帶來的爭議抱持開放態度。

因此，兩年前有消息傳出班艾佛列克將在「閃電俠」（The Flash）中回歸演出蝙蝠俠，讓影迷們感到驚訝。「閃電俠」預定2023年6月23日上映。

觀眾原本以為「閃電俠」是最後一次看到班艾佛列克扮演蝙蝠俠，但現在他將提前回歸，2023年3月17日就能看到小班在「水行俠 失落王國」擔綱這位超級英雄。