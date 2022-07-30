「水行俠」舊情復燃 拍戲、戀愛兩不誤

班艾佛列克(左)與傑森摩莫亞開心再合體。(取材自Instagram)

「水行俠」(Aquaman)傑森摩莫亞(Jason Momoa)前陣子在羅馬趁拍戲空檔與一雙子女共度親子時光，還和「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong)墨西哥 美女艾莎岡薩雷(Eiza González)約會，雖然一度被傳彼此都太忙，戀曲畫下休止符，最近卻又被狗仔拍到一起騎重機上路，顯然愛火已重新燃燒。

傑森摩莫亞今年初和妻子麗莎波奈特(Lisa Bonet)一起發表分手宣言、震撼各界，因為曾主演「天才老爹」(The Cosby Show)的麗莎，是傑森年少時的女神，兩人年齡雖有落差，感情向來不錯，卻仍走上離異的道路。此後傑森化身「時間管理大師」，拍片、帶小孩、談戀愛都不耽誤。

在工作上，傑森則上演了「久別重逢」，他在社群網站 上發布和班艾佛列克 (Ben Affleck)的嬉笑合照，宣告班將在「水行俠2」再一度化身蝙蝠俠，讓DC英雄片的粉絲驚喜不已。

班艾佛列克3年前已宣告從蝙蝠俠的角色「畢業」，只會在明年夏天上映的「閃電俠」(The Flash)中最後一次以蝙蝠俠姿態登場，現在揭露他會在明春上映的「水行俠2」加碼亮相，影迷已開始期待。