我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

「水行俠」舊情復燃 拍戲、戀愛兩不誤

記者蘇詠智╱綜合報導
班艾佛列克(左)與傑森摩莫亞開心再合體。(取材自Instagram)
班艾佛列克(左)與傑森摩莫亞開心再合體。(取材自Instagram)

「水行俠」(Aquaman)傑森摩莫亞(Jason Momoa)前陣子在羅馬趁拍戲空檔與一雙子女共度親子時光，還和「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong)墨西哥美女艾莎岡薩雷(Eiza González)約會，雖然一度被傳彼此都太忙，戀曲畫下休止符，最近卻又被狗仔拍到一起騎重機上路，顯然愛火已重新燃燒。

傑森摩莫亞今年初和妻子麗莎波奈特(Lisa Bonet)一起發表分手宣言、震撼各界，因為曾主演「天才老爹」(The Cosby Show)的麗莎，是傑森年少時的女神，兩人年齡雖有落差，感情向來不錯，卻仍走上離異的道路。此後傑森化身「時間管理大師」，拍片、帶小孩、談戀愛都不耽誤。

在工作上，傑森則上演了「久別重逢」，他在社群網站上發布和班艾佛列克(Ben Affleck)的嬉笑合照，宣告班將在「水行俠2」再一度化身蝙蝠俠，讓DC英雄片的粉絲驚喜不已。

班艾佛列克3年前已宣告從蝙蝠俠的角色「畢業」，只會在明年夏天上映的「閃電俠」(The Flash)中最後一次以蝙蝠俠姿態登場，現在揭露他會在明春上映的「水行俠2」加碼亮相，影迷已開始期待。

艾莎岡薩雷(圖)傳和傑森摩莫亞復合。(路透資料照片)
艾莎岡薩雷(圖)傳和傑森摩莫亞復合。(路透資料照片)

班艾佛列克 社群網站 墨西哥

上一則

「天才基本法」上熱搜 客串女星有來頭 倪妮演女主親媽

下一則

再愛一回？布萊德彼特準備好了

延伸閱讀

喝過「甜茶」不夠？艾莎岡薩雷又變「水行俠」緋聞女友

喝過「甜茶」不夠？艾莎岡薩雷又變「水行俠」緋聞女友
「水行俠」車禍後嚇壞 想放長假思考人生

「水行俠」車禍後嚇壞 想放長假思考人生
「驚奇隊長」布麗拉森辣秀雪乳、腹肌 雪白長腿紫一塊

「驚奇隊長」布麗拉森辣秀雪乳、腹肌 雪白長腿紫一塊
「水行俠」開心爆雷 班艾佛列克要再扮蝙蝠俠啦

「水行俠」開心爆雷 班艾佛列克要再扮蝙蝠俠啦

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
有網友在日本偶遇陳冠希一家人。 (取材自Instagram、微博)

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

2022-07-28 08:59
楊紫已經兩度錯過金鷹女神的寶座。（取材自微博）

楊紫「金鷹女神」傳搶輸李沁 粉絲互罵矽膠臉、苦相

2022-07-26 02:30
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服