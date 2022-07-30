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喝過「甜茶」不夠？艾莎岡薩雷又變「水行俠」緋聞女友

記者蘇詠智／即時報導
艾莎岡薩雷傳和超級英雄片男星再復合。（路透資料照片）
艾莎岡薩雷傳和超級英雄片男星再復合。（路透資料照片）

「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）前陣子才在羅馬拍攝「玩命關頭10」（英語：Fast X），下戲空檔不僅要與一雙子女共度親子時光，還和「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）、「玩命關頭：特別行動」（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）墨西哥美女艾莎岡薩雷（Eiza Gonzalez）約會，雖然一度被傳彼此都太忙，戀曲畫下休止符，最近卻又被狗仔拍到一起騎重機上路，顯然愛火已重新燃燒。

傑森摩莫亞今年初和妻子麗莎波奈特（Lisa Bonet）一起發表分手宣言、震撼各界，因為曾主演「天才老爹」（The Cosby Show）的麗莎波奈特，是傑森摩莫亞年少時的女神，兩人年齡雖有落差，感情向來不錯，卻仍走上離異的道路。此後傑森摩莫亞化身新一代「時間管理大師」，拍片、帶小孩、談戀愛都不耽誤，「玩命關頭10」大批人馬還在羅馬拍攝，他已經回到美國，幾天前還發生了小車禍，但沒有受傷，也沒被影響心情，幾天之後照樣騎重機載著艾莎岡薩雷在公路上馳騁，享受甜蜜的感覺。

長相豔麗、身材火辣的艾莎岡薩雷，近年來在好萊塢迅速走紅，邀約不斷，也難怪早前會被傳與傑森摩莫亞都是大忙人，無暇約會才導致濃情轉淡。

條件一流的她，自然少不了花邊新聞，兩年前曾和文青男神「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）傳交往，有趣的是提摩西夏勒梅和傑森摩莫亞在「沙丘」（Dune）裡分飾權貴公子和武術大師，彼此有深厚情誼，戲外則成為艾莎岡薩雷的前後任緋聞對象，只能說歐美紅星圈子並不很大，會碰到的都是那一群人。

「水行俠」傑森摩莫亞沒有因拍片忙碌而放棄愛情。（路透資料照片）
「水行俠」傑森摩莫亞沒有因拍片忙碌而放棄愛情。（路透資料照片）

車禍 墨西哥 緋聞

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