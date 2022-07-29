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「水行俠」車禍後嚇壞 想放長假思考人生

娛樂新聞組／綜合報導
傑森摩莫亞是圈內有名的骨董車迷。（取材自Instagram）
傑森摩莫亞是圈內有名的骨董車迷。（取材自Instagram）

美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）在演藝圈打滾多年，才因主演「水行俠」(Aquaman )走紅。日前他在洛杉磯傳出交通意外，與被一位重機騎士迎面撞上，所幸騎士僅有輕微擦傷，傑森摩莫亞則毫髮無傷；不過消息指出，車禍後他似乎受到些驚嚇，想放個長假重新省視人生。

據「US Weekly」報導，傑森當時駕駛著1970年代出廠的骨董奧兹摩比（Oldsmobile）愛車，行經洛杉磯郊區一帶，不料在經過一個彎道被對向的重型機車迎面撞上。重機騎士因撞擊力道過大，拋向空中後撞上車頭的擋風玻璃，最終跌落在地上。

加州公路巡警透露，當時傑森迅速叫了救護車，緊急安排騎士送醫，所幸對方僅有輕微擦傷，經檢查後並無大礙；傑森則毫髮無傷，但他的愛車車頭凹陷，日後維修費用恐要價不菲，詳細的肇事主因則尚未公布，傑森亦不曾發表回應。

傑森雖然只有輕傷，隔沒幾天又公布自己的騎車帥照，不過他對這一切車禍感到很震驚，知情人士甚至表示「他對於自己能活著，感到很震驚，車上另一位乘客也沒事」。

不過傑森這幾年忙於工作，除了演出「水行俠2」、「玩命關頭10」之外，也一口氣拍完APPLE TV+影集「末日光明」二、三季，幾乎一刻不得閒，再加上他在這段期間離婚，也覺得是時候好好停下來，仔細思考自己到底想要什麼，外界也盛傳他可能會給自己放一個長假先休息。

傑森摩莫亞主演的科幻影集「末日光明」好評不斷。（圖：Apple TV+提供）
傑森摩莫亞主演的科幻影集「末日光明」好評不斷。（圖：Apple TV+提供）

車禍 洛杉磯 加州

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