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扮重逾200公斤胖大叔 布蘭登費雪「重磅」復出

記者陳建嘉╱綜合報導
布蘭登費雪為新片「鯨魚」胖到超過200公斤。(取材自推特)
布蘭登費雪為新片「鯨魚」胖到超過200公斤。(取材自推特)

「神鬼傳奇」(The Mummy)男主角布蘭登費雪(Brendan Fraser)竟成為胖大叔？53歲布蘭登費雪主演新片「鯨魚」(暫譯，The Whale)，闖入今年威尼斯影展競賽片名單，最新劇照曝光，只見布蘭登費雪一甩年輕時男神模樣，不僅胖到沒脖子，髮線更是稀疏，他卻很自豪「這會是大家從未見過的我」。

布蘭登費雪年輕時較常演出動作喜劇，這回在「鯨魚」中演出272公斤的超胖男子，努力與17歲的女兒重建感情，展現有別以往的深沉演技。他受訪時強調，大學時期就是該片導演戴倫阿諾夫斯基(Darren Aronofsky)的影迷，更深深著迷他的「噩夢輓歌」(Requiem for a Dream)、「黑天鵝」(Black Swan)等經典作品，「我感謝他將獨特的才華、遠見，帶到這部電影裡」。

布蘭登雖曾因「神鬼傳奇」系列成為好萊塢一線巨星，但近年片約銳減，更多次被拍到暴肥照。其實布蘭登因背部嚴重受傷，無法健身練體態而無法再挑戰高難度動作戲，後來又與妻子離婚，並被好萊塢記者協會前主席菲利浦柏克性騷擾，拒絕性騷擾後，更被對方動用人脈封殺，讓他一度事業生涯陷入谷底。

近年布蘭登才以小螢幕佳作「末日巡邏隊」(Doom Patrol)重回觀眾視線，據傳他這次在「鯨魚」貢獻出精采表演，可望成為他的演藝代表作。

布蘭登費雪(左)在「神鬼傳奇」系列裡扮像帥氣；右為瑞秋懷茲。(取材自推特)
布蘭登費雪(左)在「神鬼傳奇」系列裡扮像帥氣；右為瑞秋懷茲。(取材自推特)

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