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比普亭還惹人嫌？ 安珀赫德登全球最討厭名人榜

娛樂新聞組╱綜合報導
安珀赫德目前聲勢跌落谷底。(取材自Instagram)
安珀赫德目前聲勢跌落谷底。(取材自Instagram)

影星安珀赫德(Amber Heard)與強尼戴普(Johnny Depp)的誹謗官司，全新階段能否展開，尚且未知，不過安珀赫德的人氣直墜，還登上網站「thetoptens」的「年度最討厭名人」前10名，一度位居第7名，比發動烏俄戰爭的俄羅斯總統普亭名次還高，讓人意外。

安珀登上榜單的原因包括「假裝自己是受害者」、「在法庭上的表現令人作嘔」、「為了自己的貪婪、野心而撒謊，毀了一個男人的一生」；而這榜單也引起不少網友困惑，更有網友表示「為什麼她會比一個無緣無故發動戰爭的男人，還要令人討厭」。

甚至有人表示，她在法庭上的表現，簡直冒犯對公眾智力的侮辱。

另外，英媒「BBC Radio 4」最近專訪凱特摩絲(Kate Moss)，凱特提到她為何願意幫前男友強尼戴普的毀謗官司作證：「我相信真相，我也相信女權與司法。我知道強尼的真相，他從來沒我把我推下樓梯，我必須說出真相。」認為無論如何都想幫助強尼，即便兩人分手後已多年沒聯絡。

強尼戴普與前妻安柏赫德的世紀官司，陪審團最終裁定強尼戴普勝訴，安柏赫德須賠1035萬美元。雪上加霜的是，安柏赫德由於形象盡毀，還傳出被好萊塢封殺的消息。

而強尼戴普復出後的首部電影則確定將在Netflix播出，他將飾演法國國王路易15。兩人際遇可說是大不同。

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