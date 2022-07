「我不是受害者」克里斯洛克笑談被威爾史密斯賞耳光

美國諧星克里斯洛克近日演出單口喜劇節目時,終於談到自己在奧斯卡頒獎台遭新科金獎影帝威爾史密斯當眾賞了一記耳光的事情。(美聯社資料照片)

美國諧星克里斯洛克克(Chris Rock)3月登上奧斯卡獎 的頒獎台,因為開了潔達蘋姬史密斯(Jada Pinkett Smith)外貌的玩笑,遭其丈夫、新科金獎影帝威爾史密斯 (Will Smith)暴走上台賞了一記耳光。據報導,洛克近日跟另一位諧星凱文哈特(Kevin Hart)一起演出單口喜劇(Stand-up)節目時,終於談到了這件引發軒然大波的事情。

一位目擊者告訴《Us Weekly》,洛克24日在新澤西州 霍姆德爾(Holmdel, NJ)的PNC銀行藝術中心(PNC Bank Arts Center)登台,就自己被威爾.史密斯打巴掌的事情開玩笑道,「任何說傷人話的人從沒被一拳打到臉上」(Anyone who says words hurt has never been punched in the face.)。

洛克稍後在人們過於敏感和扮演受害者相關的短劇中宣稱,「我不是受害者,Motherf**ker」,接著開玩笑道,「對啦,很疼啊(That sh*t hurt),Motherf**ker,但我甩掉那陀X(sh*t),隔天就去工作了…我不會為了個小傷口(papercut)就跑醫院」。