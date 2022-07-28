「我不是受害者」克里斯洛克笑談被威爾史密斯賞耳光
美國諧星克里斯洛克克（Chris Rock）3月登上奧斯卡獎的頒獎台，因為開了潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）外貌的玩笑，遭其丈夫、新科金獎影帝威爾史密斯（Will Smith）暴走上台賞了一記耳光。據報導，洛克近日跟另一位諧星凱文哈特（Kevin Hart）一起演出單口喜劇（Stand-up）節目時，終於談到了這件引發軒然大波的事情。
一位目擊者告訴《Us Weekly》，洛克24日在新澤西州霍姆德爾（Holmdel, NJ）的PNC銀行藝術中心（PNC Bank Arts Center）登台，就自己被威爾．史密斯打巴掌的事情開玩笑道，「任何說傷人話的人從沒被一拳打到臉上」（Anyone who says words hurt has never been punched in the face.）。
洛克稍後在人們過於敏感和扮演受害者相關的短劇中宣稱，「我不是受害者，Motherf**ker」，接著開玩笑道，「對啦，很疼啊（That sh*t hurt），Motherf**ker，但我甩掉那陀X（sh*t），隔天就去工作了…我不會為了個小傷口（papercut）就跑醫院」。
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