我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

「我不是受害者」克里斯洛克笑談被威爾史密斯賞耳光

編譯周辰陽／綜合報導
美國諧星克里斯洛克近日演出單口喜劇節目時，終於談到自己在奧斯卡頒獎台遭新科金獎影帝威爾史密斯當眾賞了一記耳光的事情。（美聯社資料照片）
美國諧星克里斯洛克近日演出單口喜劇節目時，終於談到自己在奧斯卡頒獎台遭新科金獎影帝威爾史密斯當眾賞了一記耳光的事情。（美聯社資料照片）

美國諧星克里斯洛克克（Chris Rock）3月登上奧斯卡獎的頒獎台，因為開了潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）外貌的玩笑，遭其丈夫、新科金獎影帝威爾史密斯（Will Smith）暴走上台賞了一記耳光。據報導，洛克近日跟另一位諧星凱文哈特（Kevin Hart）一起演出單口喜劇（Stand-up）節目時，終於談到了這件引發軒然大波的事情。

一位目擊者告訴《Us Weekly》，洛克24日在新澤西州霍姆德爾（Holmdel, NJ）的PNC銀行藝術中心（PNC Bank Arts Center）登台，就自己被威爾．史密斯打巴掌的事情開玩笑道，「任何說傷人話的人從沒被一拳打到臉上」（Anyone who says words hurt has never been punched in the face.）。

洛克稍後在人們過於敏感和扮演受害者相關的短劇中宣稱，「我不是受害者，Motherf**ker」，接著開玩笑道，「對啦，很疼啊（That sh*t hurt），Motherf**ker，但我甩掉那陀X（sh*t），隔天就去工作了…我不會為了個小傷口（papercut）就跑醫院」。

新澤西州 奧斯卡獎 威爾史密斯

上一則

具俊曄疑似紋髮照網瘋傳 年輕「髮量茂密」帥照也曝光

下一則

黃曉明幫新歡女網紅辦生日趴？網揪卡片署名「M」洩密

延伸閱讀

湯姆克魯斯 捍衛戰士賺逾億 年收入居影星之冠

湯姆克魯斯 捍衛戰士賺逾億 年收入居影星之冠
克里斯洛克挨威爾史密斯一掌後更旺 傳新戀情桃花開

克里斯洛克挨威爾史密斯一掌後更旺 傳新戀情桃花開
挨打後更紅 艾美獎、奧斯卡都找克里斯洛克主持

挨打後更紅 艾美獎、奧斯卡都找克里斯洛克主持
挨打後更紅？艾美獎、奧斯卡搶著找克里斯洛克主持

挨打後更紅？艾美獎、奧斯卡搶著找克里斯洛克主持

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18
楊紫已經兩度錯過金鷹女神的寶座。（取材自微博）

楊紫「金鷹女神」傳搶輸李沁 粉絲互罵矽膠臉、苦相

2022-07-26 02:30

超人氣

更多 >
南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截