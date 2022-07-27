「神鬼傳奇」布蘭登費雪胖到200公斤 認不出來

布蘭登費雪新片「鯨魚」的角色體重超過200公斤。(取材自推特)

「神鬼傳奇」(The Mummy)系列男主角布蘭登費雪(Brendan Fraser)最近帶來主演新片「鯨魚」(The Whale)，闖入威尼斯影展主競賽，不只有望爭奪大獎，明年更有望乘此氣勢角逐奧斯卡獎 ，他在片中飾演隱居的英文老師查理，意圖與疏遠的17歲女兒重新取得聯繫，布蘭登更一改昔日俊美容顏，再度增肥演出，他自己則開心表示「這會是你從未見過的我」。

布蘭登費雪與瑞秋懷茲在「神鬼傳奇」系列默契十足。(取材自推特)

布蘭登費雪在接受「Unilad」訪問時，提到自己拍片時，衣服都只能穿極度寬鬆的最大尺寸，「這肯定與我過去演過的角色相去甚遠，但不要擔心...這部電影會讓人記得很久很久」。

布蘭登費雪昔日在「神鬼傳奇」系列的壯碩俊美扮相，坐擁不少粉絲。(取材自推特)

布蘭登曾因演出「神鬼傳奇」系列、「森林泰山」（George of the jungle）成為好萊塢 一線巨星，卻因為曾遇天災，在自家後院整修時被大樹砸中背部，此後疑似無法挺直腰，讓他無法再度挑戰各式各樣高難度的動作戲，而後又與妻子離婚，再加上被好萊塢記者協會前主席Philip Berk性騷擾 ，他倉皇離開後卻被Philip動用人脈封殺，讓他一度事業生涯陷入谷底，近年演出影集「末日巡邏隊」(Doom Patrol)，事業才慢慢回春，此次更有望藉由「鯨魚」，再登高峰。