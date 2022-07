威尼斯影展 龐德女郎扮夢露搶影后 休傑克曼爭影帝

安娜狄阿瑪斯以「金髮夢露」角逐威尼斯影后。(取材自IMDb)

第79屆威尼斯影展 公布入圍片單,只見休傑克曼(Hugh Jackman)、凱特 布蘭琪(Cate Blanchett)、提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、安娜狄阿瑪斯(Ana de Armas)等紅星新作都殺進正式競賽。

今年威尼斯影展正式競賽片最受矚目之一,莫過於「007生死交戰」(No Time to Die)性感龐德女郎安娜狄阿瑪斯扮演經典女神瑪麗蓮夢露的「金髮夢露」(Blonde),這部片在美國被列入尺度最寬的NC-17級(17歲以下觀眾不得欣賞),等同於過往的X級,外界好奇描述夢露的電影有多大膽?而女主角安娜又將有多開放的演出?

安德魯上一次參加威尼斯影展競賽,就以「刺殺傑西」(The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)讓布萊德彼特 (Bradley Pitt)登上影帝寶座,安娜因此被視為影后的強力人選之一。

以「兒子」(The Son)角逐威尼斯影帝的中的休傑克曼,這部片是安東尼霍普金斯(Anthony Hopkins)拿下奧斯卡影帝的「父親」(The Father)續作,除了安東尼也回歸,還有曾因「女人碎片」(Pieces of a Woman)得到威尼斯影后的凡妮莎柯比(Vanessa Kirby)加入,預期將是眾星演技大競賽。