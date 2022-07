「黑豹2」首日預告點擊大破1.7億 「為了查德威克」

「黑豹2:瓦干達萬歲」會向查德威克鮑斯曼扮演的「黑豹」帝查拉致意。(取材自YouTube)

「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)是許多漫威 影迷今年最期待的電影 之一,自從首日預告上線以來,目前點擊數已經突破1.7億次,雖還不如「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)的3.55億、「雷神索爾:愛與雷霆」(Thor: Love and Thunder)的2.09億,也難比「復仇者聯盟 :無限之戰」(Avengers: Infinity War)的2.3億、「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)的2.89億,但因為「黑豹2」預告釋出,已是晚上,能有這樣的成績已經實屬難得。

「黑豹2:瓦干達萬歲」即將讓水底王國「亞特蘭提斯」的領導者「納摩」首度登場。(取材自YouTube)

漫威影業執行長凱文費吉(Kevin Feige)也在預告公布後,接受各大媒體訪談,他坦言經過今年兩部漫威電影之後,現在終於是時候可以將所有心力都擺在這部電影上面,更回憶查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)於2020年8月因為罹患癌症之後,製作這部電影的難度高上許多,但仍是希望透過這部電影向查德威克致敬,「我們第一次在聖地牙哥動漫展的H館展示這部電影時,導演萊恩庫格勒講了一些激勵人心的話,感覺查德的手依然在他肩上」,也說感覺查德威克就像跟他們站在一起。

新任「黑豹」即將登場,將由誰接任引起熱議。(取材自YouTube)

「我們將我們對查德威克的愛,投入這部電影,也投入所有的熱情,這部電影有很多動作戲以及幽默橋段,更像是搭乘一班過山車,前往我們從未去過的瓦干達以外的新地方」,凱文費吉認為「黑豹」首集是非常開創性的電影,這部電影也有同樣的魅力,也會有許多對於查德威克的致敬,「感謝他為我們以及為這世界所帶來的一切」。

來源:漫威影業