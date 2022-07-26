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「黑豹2」首日預告點擊大破1.7億 「為了查德威克」

記者陳建嘉／即時報導
「黑豹2：瓦干達萬歲」會向查德威克鮑斯曼扮演的「黑豹」帝查拉致意。（取材自YouTube）
「黑豹2：瓦干達萬歲」會向查德威克鮑斯曼扮演的「黑豹」帝查拉致意。（取材自YouTube）

「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）是許多漫威影迷今年最期待的電影之一，自從首日預告上線以來，目前點擊數已經突破1.7億次，雖還不如「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）的3.55億、「雷神索爾：愛與雷霆」（Thor: Love and Thunder）的2.09億，也難比「復仇者聯盟：無限之戰」（Avengers: Infinity War）的2.3億、「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）的2.89億，但因為「黑豹2」預告釋出，已是晚上，能有這樣的成績已經實屬難得。

「黑豹2：瓦干達萬歲」即將讓水底王國「亞特蘭提斯」的領導者「納摩」首度登場。（取...
「黑豹2：瓦干達萬歲」即將讓水底王國「亞特蘭提斯」的領導者「納摩」首度登場。（取材自YouTube）

漫威影業執行長凱文費吉（Kevin Feige）也在預告公布後，接受各大媒體訪談，他坦言經過今年兩部漫威電影之後，現在終於是時候可以將所有心力都擺在這部電影上面，更回憶查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）於2020年8月因為罹患癌症之後，製作這部電影的難度高上許多，但仍是希望透過這部電影向查德威克致敬，「我們第一次在聖地牙哥動漫展的H館展示這部電影時，導演萊恩庫格勒講了一些激勵人心的話，感覺查德的手依然在他肩上」，也說感覺查德威克就像跟他們站在一起。

新任「黑豹」即將登場，將由誰接任引起熱議。（取材自YouTube）
新任「黑豹」即將登場，將由誰接任引起熱議。（取材自YouTube）

「我們將我們對查德威克的愛，投入這部電影，也投入所有的熱情，這部電影有很多動作戲以及幽默橋段，更像是搭乘一班過山車，前往我們從未去過的瓦干達以外的新地方」，凱文費吉認為「黑豹」首集是非常開創性的電影，這部電影也有同樣的魅力，也會有許多對於查德威克的致敬，「感謝他為我們以及為這世界所帶來的一切」。

來源：漫威影業

電影 漫威 復仇者聯盟

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