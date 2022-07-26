觀影說劇／燃燒的巴黎聖母院 導演：真實事件宛如劇本

關於拍攝電影「燃燒的巴黎聖母院」，法國名導尚傑克阿諾說真實事件本身就有如電影劇本般獨特。(中央社)

法國名導尚傑克阿諾（Jean-JacquesAnnaud）執導描述消防員冒險搶救巴黎聖母院 大火的電影 「燃燒的巴黎聖母院」，他說，事件本身有如電影劇本般獨特，有時真實發生的事比小說 更令人難以置信。

有850年歷史的巴黎聖母院於2019年4月15日發生大火，震驚法國及世界。目前重建工作仍在進行中。

尚傑克日前到新加坡出席「燃燒的巴黎聖母院」（Notre-Dame on Fire）特別放映會，暢談拍攝緣由及遭遇的挑戰。他說，巴黎聖母院大火事件本身就非常有戲劇性，「充滿電影元素」。深入研究事件的前因後果後發現，「真的很不尋常」，再加上搶救聖母院困難重重，感覺事件本身「就已經像是劇本了」。

除此之外，尚傑克對巴黎聖母院有特別的情感。他回憶，小時候住在巴黎附近，幾乎每周都會到巴黎，當時從車站望出去，最先看到的就是巴黎聖母院，「因為巴黎聖母院，我愛上了大教堂」，尚傑克說，年少時期拍了許多大教堂及宗教場所的照片，比王宮或其他建築還多。

「燃燒的巴黎聖母院」從2019年底開始籌備，隔年3月開拍，一直拍到當年春天結束。他說，希望透過這部電影揭露觀眾「還不知道的部分」。

他也從中再次體驗到，「有時候人生真實發生的事情還比小說情節更令人難以置信」，甚至比小說更複雜、更令人感到驚訝。

既然大火是整部電影的重心，尚傑克表示，也仿照巴黎聖母院內部構造，在片場複製相同場景拍攝。為求逼真，拍攝時幾乎都是使用真的火焰。他透露，因為不喜歡仰賴特效，所以盡可能要演員離火勢很近，在那樣的情況下，演員表演也就很自然。

「燃燒的巴黎聖母院」預計11月在新加坡上映，尚傑克透露，有可能在11月訪問中國大陸、南韓及台灣宣傳這部片。電影除了原本的法語版本，最近也完成了英文配音版，未來還會有中文配音版。