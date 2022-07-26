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翹臀珍規定1周嗨休4次？小班被發現累癱

記者蘇詠智╱綜合報導
班艾佛列克度蜜月累翻了。(Getty Images)
班艾佛列克度蜜月累翻了。(Getty Images)

「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)這陣子喜事不斷，除了和情牽20年的「小班」班艾佛列克(Ben Affleck)結為連理，還趁53歲生日推出新保養產品，她特地以自身當作廣告招牌，大秀翹挺的臀部曲線，更拍了全裸不露點的照片，展現傲人體態。

目前正和小班在巴黎度蜜月的珍妮佛，剛好歡慶53歲生日，雙重喜悅讓她臉上常帶著笑容；小班卻被發現在遊塞納河時睡翻，讓網友開玩笑說「被榨乾了嗎？」、「一周四次果然還是太累了」。

先前西班牙媒體Marca獨家爆料，小倆口簽下了婚前「性條款」，其中包括必須「一周行房四次」。雖然內容從未被證實，但已經成為網友熱議的新話題。

此外，珍妮佛固然年過半百，身上幾無贅肉，除了勤勞運動、鍛練外，也很注重保養品的使用，她的JLo Beauty品牌順勢推出臀部乳霜。在宣傳照中，珍妮佛只穿丁字褲、臀部幾無遮掩，加上她於廣告短片中在臀部塗抹乳霜的動作，性感指數直逼百分百。

歐美八卦雜誌稱她一向對身材的維持極盡嚴格，也會要求身旁伴侶追隨自己的腳步，現也對vu小班的體格非常注意，會逼他起個大早做運動，讓小班感受到不小的壓力。

年過半百的珍妮佛洛佩茲依然住重身材保養。(取材自Instagram)
年過半百的珍妮佛洛佩茲依然住重身材保養。(取材自Instagram)

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 八卦

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