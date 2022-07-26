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動漫展別苗頭 漫威、DC炒新片一熱一冷

記者蘇詠智╱綜合報導
漫威「蟻人」保羅路德現身漫威的新片發布會，揭曉第三集重大情報。(路透)
漫威「蟻人」保羅路德現身漫威的新片發布會，揭曉第三集重大情報。(路透)

前兩年都因新冠肺炎取消實體活動的聖地牙哥動漫展，今年再度回歸，漫威、DC都前往舉辦發布會，回響卻有天壤之別，漫威再次成功製造熱烈話題，DC粉絲卻直呼失望。

漫威在發布會上將三年內的新片檔期表完全公開，從新版「驚奇4超人」(Fantastic Four)與「刀鋒戰士」(Blade)、換人掛帥的「美國隊長4」(Captain America 4)到將在2025年夏天和秋冬分別上映的「復仇者聯盟5、6」(The Avengers 5、6)等，無一不令影迷興奮。

而「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)首支預告片中，出現已故的查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)畫像，更令粉絲感傷，盛讚很久沒看到連預告都催淚的超級英雄片。至於「蟻人」(Ant-Man)保羅路德(Paul Rudd)也發表第3集的內容。

反觀DC，雖然派出「黑亞當」(Black Adam)巨石強森(Dwayne Johnson)以片中造型現身，但粉絲更好奇的「水行俠2」(Aquaman 2)與「閃電俠」(The Flash)兩部新片，都沒有任何消息。

前者因為強尼戴普(Johnny Depp)的誹謗官司成為爭論焦點，後者由於男主角伊薩米勒(Ezra Miller)接連鬧事、被捕也引發熱議；同時「水行俠」本尊傑森摩莫亞(Jason Momoa)在開車馳騁於加州的峽谷道路時，在轉彎處遭對向重機撞上，幸好未受傷，但仍免不了破財消災。

傑森摩莫亞是重型機車的愛好者。(取材自Instagram)
傑森摩莫亞是重型機車的愛好者。(取材自Instagram)

漫威 加州 復仇者聯盟

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