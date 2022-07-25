復仇者聯盟又來了 漫威2025一年推兩部

強納森梅傑斯飾演漫威英雄系列最新大反派。（取材自Instagram）

稱霸全球票房超過10年的漫威 英雄片，目前進行的第4階段雖然賣座表現仍不差，卻似乎沒有明顯的主軸，加上片子上映後的口碑不一，歐美媒體已在討論「漫威熱潮是否開始退燒」。主導漫威影視與漫畫創作的凱文費吉（Kevin Feige），特地現身聖地牙哥動漫展，宣布將在2025年的5月和11月分別推出一部「復仇者聯盟 」（ The Avengers）電影 ，再次令萬千影迷熱切期待。

過去10多年，漫威英雄片分成三個階段的「無限寶石」傳奇，20多部電影由「美國隊長」（Captain America）史蒂夫羅傑斯（Steven Rogers）、「鋼鐵人」（Iron Man）東尼史塔克（Tony Stark）等領軍對抗大反派蕯諾斯（Thanos），「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）後進入第4階段，到現在已有好幾部電影和影集，卻尚未點出新階段中英雄們的奮鬥目標，現在凱文揭開底牌：已在「洛基」（Loki）影集中亮相、會在「蟻人3」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）有重要戲分的「征服者康」（Kang the Conqueror），就是4、5、6階段的大反派，這3階段則為「多重宇宙」傳奇。

黑人男星強納森梅傑斯（Jonathan Majors）扮演的「征服者康」，是有穿梭時空能力的野心家，2025年5月上映的第5部「復仇者聯盟」電影，副標題為「康的王朝」（The Kang Dynasty），不難看出他在片中的重要性。2025年11月上映的漫威第6階段完結篇則名為「復仇者聯盟：秘密戰爭」（Secret Wars）。

在兩部新的「復仇者聯盟」影片之前，漫威還會推出新版「刀鋒戰士」（Blade）、「驚奇4超人」（Fantastic Four），而下一代「美國隊長」山姆威爾森（Sam Wilson）個人獨立影片「美國隊長：新世界秩序」（New World Order）會於2024年的5月上映。