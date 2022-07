復仇者聯盟又來了 漫威2025一年推兩部

強納森梅傑斯飾演漫威英雄系列最新大反派。(取材自Instagram)

稱霸全球票房超過10年的漫威 英雄片,目前進行的第4階段雖然賣座表現仍不差,卻似乎沒有明顯的主軸,加上片子上映後的口碑不一,歐美媒體已在討論「漫威熱潮是否開始退燒」。主導漫威影視與漫畫創作的凱文費吉(Kevin Feige),特地現身聖地牙哥動漫展,宣布將在2025年的5月和11月分別推出一部「復仇者聯盟 」( The Avengers)電影 ,再次令萬千影迷熱切期待。

過去10多年,漫威英雄片分成三個階段的「無限寶石」傳奇,20多部電影由「美國隊長」(Captain America)史蒂夫羅傑斯(Steven Rogers)、「鋼鐵人」(Iron Man)東尼史塔克(Tony Stark)等領軍對抗大反派蕯諾斯(Thanos),「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame)後進入第4階段,到現在已有好幾部電影和影集,卻尚未點出新階段中英雄們的奮鬥目標,現在凱文揭開底牌:已在「洛基」(Loki)影集中亮相、會在「蟻人3」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)有重要戲分的「征服者康」(Kang the Conqueror),就是4、5、6階段的大反派,這3階段則為「多重宇宙」傳奇。

黑人男星強納森梅傑斯(Jonathan Majors)扮演的「征服者康」,是有穿梭時空能力的野心家,2025年5月上映的第5部「復仇者聯盟」電影,副標題為「康的王朝」(The Kang Dynasty),不難看出他在片中的重要性。2025年11月上映的漫威第6階段完結篇則名為「復仇者聯盟:秘密戰爭」(Secret Wars)。

在兩部新的「復仇者聯盟」影片之前,漫威還會推出新版「刀鋒戰士」(Blade)、「驚奇4超人」(Fantastic Four),而下一代「美國隊長」山姆威爾森(Sam Wilson)個人獨立影片「美國隊長:新世界秩序」(New World Order)會於2024年的5月上映。