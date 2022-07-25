席琳娜三十而立 好姐妹泰勒絲相伴慶生

席琳娜（左）在好友泰勒絲陪伴下歡度30歲生日。（取材自Instagram）

曾是迪士尼 頻道力捧少女偶像的席琳娜（Selena Gomez），到了「三十而立」的年華，她的超級好朋友泰勒絲（Taylor Swift）與她開心共度這個別具意義的生日，她也特地發布兩人合照，讓全球粉絲都羨慕她們的好交情。

都說同行相忌，都走偶像路線的席琳娜與泰勒絲卻沒有這種困擾，兩人當初結識是因為泰勒絲約會強納斯兄弟（Jonas Brothers）的二哥喬，席琳娜則是小弟尼克的女友，儘管最後兩對都分手、她們並沒變成妯娌，卻成了永遠的好友，席琳娜認為泰勒絲會一直在背後支持她，她可以原諒傷害自己的人，卻沒有辦法原諒傷害泰勒絲的人，她們固然不是對所有事情都百分之百站在相同的立場，卻能夠尊重彼此的看法。

兩位超級好朋友的感情生活當然也備受網友關注。席琳娜之前和已卸下「美國隊長」（Captain America）擔子的克里斯伊凡（Chris Evans）傳緋聞 ，即便真實性不高，雙方粉絲仍樂見其成。泰勒絲則已與英國 英俊小生喬歐文（Joe Alwyn）交往好幾年，超過歷任緋聞戀情的壽命，外界都看好他們結婚，前陣子也傳他們祕密訂婚，可是兩人都沒有公開回應，還是保持低調談情的作風。