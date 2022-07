冰與火爛尾遭罵翻 原著作者推前傳

影集「冰與火之歌:權力遊戲」前傳「龍之家族」釋出的宣傳海報。(取材自IMDb)

「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)下檔迄今三年,原著作者喬治R.R.馬丁(George R.R. Martin)與前傳影集「龍之家族」(House of the Dragon)卡司近日在聖地牙哥 國際漫畫展 大談接棒這齣火紅人氣影集的挑戰。

中央社綜合媒體報導,「龍之家族」將於8月21日起在美播出,故事背景發生在「冰與火之歌:權力遊戲」之前200年。「冰與火之歌:權力遊戲」這齣中古世紀奇幻影集前後共拍8季,2019年下檔,掀起全球話題。

新影集是根據作者喬治R.R.馬丁小說「冰與火之歌前傳:血火同源」(Fire & Blood)改編。喬治R.R.馬丁雖曾批評過一部分的「冰與火之歌:權力遊戲」,但他表示,他已看過「龍之家族」前9集,說這幾集「滿讚的」。

他說:「這些書,這些角色,就像我的孩子一般。當你把孩子送出去讓人收養,你總想知道他們受到的待遇如何?你還認不認得他們?」他表示,目前為止,「我很滿意」。

聖地牙哥國際漫畫展(Comic-Con)並沒有發表太多新片段,但各界對「龍之家族」期望很高。

原始「冰與火之歌:權力遊戲」播出期間吸引全球粉絲收看,全劇8季引發各界仿效並在素有電視奧斯卡之稱的艾美獎 贏得59次肯定,創下戲劇類別的紀錄。然而,「冰與火之歌:權力遊戲」虎頭蛇尾,最後一季慘遭影評、影迷罵翻。

參與「龍之家族」演出的奧利薇亞庫克(Olivia Cooke)表示,追隨「冰與火之歌:權力遊戲」這隻「巨獸」的腳步,「壓力實在很大」。她說:「我們必須做出各位想要的東西,但又必須有所不同,還得有自己的特色。」