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名劇回歸各出奇招 陰屍路拍番外 BJ聚焦當媽

記者蘇詠智／綜合報導
芮妮齊薇格被傳將主演「BJ」系列第4集。（路透資料照片）
芮妮齊薇格被傳將主演「BJ」系列第4集。（路透資料照片）

要打造出受歡迎的影視品牌不易，歐美影視業者繼續在名作上開發新的可能：「小精靈」（Gremlins）、「BJ」（Bridget Jones's Diary）系列將分別推出前傳與續集；即將完結的「陰屍路」（The Walking Dead）則會有不同角色掛帥的番外篇影集；就連已落幕30年的「妙管家」（Who's The Boss）也在籌畫由湯尼丹薩（Tony Danza）與艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）主演的影集續篇。

曾是熱門美劇代表的「陰屍路」，已經退出的原男主角安德魯林肯（Andrew Lincoln）在聖地牙哥動漫展驚喜現身，宣布他所扮演的瑞克將成為最新迷你影集主角，同時戴娜葛瑞拉（Danai Gurira）扮演的黑人女戰士米瓊也會在戲裡出現，兩人的故事會在迷你影集中完結。

早先安德魯林肯要退出「陰屍路」，就傳角色後續將拍成電影向觀眾交代，疫情打亂了電影的籌拍，現在確定是以迷你影集的形式推出。除了瑞克和米瓊外，十字弓男戴瑞也會有自己的新影集，另一齣相關劇集會以瑪姬、尼根這兩個角色為主，至於「陰屍路」最後集數將於10月初首播。

安德魯林肯(右)與戴娜葛瑞拉將主演「陰屍路」相關迷你影集。（美聯社）
安德魯林肯(右)與戴娜葛瑞拉將主演「陰屍路」相關迷你影集。（美聯社）

奧斯卡影后芮妮齊薇格（Renée Zellweger）代表作「BJ」系列在6年前的第3集「BJ有喜」（Bridget Jones's Baby）後看似畫下句點，英國「太陽報」卻透露第4集秘密籌拍中，將聚焦在BJ當媽的生活。而「妙管家」續集設定在30年後，艾莉莎米蘭諾扮演的珊曼莎已成單親媽，老爸湯尼丹薩幫忙照顧外孫，卻再鬧出一堆笑話。

「小精靈」的動畫前傳影集「小精靈：魔怪的秘密」（Gremlins: Secret of the Mogwai）找回男主角札克蓋勒根（Zach Galligan）獻聲，女主角菲比凱絲（Phoebe Cates）因徹底息影，不會再參與，由於講的是魔怪這種生物早年在中國的故事，配音卡司以亞裔演員為主，之前在安錫動畫展上特映首集，頗獲好評。

「小精靈：魔怪的秘密」是「小精靈」動畫版前傳。（取材自IMDb）
「小精靈：魔怪的秘密」是「小精靈」動畫版前傳。（取材自IMDb）

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