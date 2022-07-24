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裘莉再將小布一軍 批他失去理性

記者蘇詠智／綜合報導
安琪莉娜裘莉（左）又採取法律行動將了布萊德彼特一軍。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉（左）又採取法律行動將了布萊德彼特一軍。（路透資料照片）

布萊德彼特（Brad Pitt）近日為了宣傳新片「子彈列車」（Bullet Train）跑了巴黎、柏林、倫敦等歐洲大都會，與他還在打離婚戰的安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）卻也沒閒著，律師團隊再度出招，針對布萊德彼特日前控她違反協議、擅自出售所擁的法國酒莊股份而沒有事先告知，做出反制，讓法庭下令小布和合夥人那一方交出酒莊經營的文件和通聯資料，不得拖延，對於裘莉出售股權較為有利。

早先小布不滿裘莉決定把股權賣給著名的伏特加品牌Stoli蘇托力，批評她想破壞他苦心經營的事業，好達到報復的目的，但裘莉的團隊反而將他一軍，罵他被恨意沖昏頭，堅持蘇托力成功在全球打響品牌，有最好的宣傳機制，有他們加入，酒莊如虎添翼，好處遠多過壞處，只要還保持的理性的正常人都會贊同。

但根據專門報導名人八卦的Page Six，布萊德彼特和裘莉還沒婚變時，就已經被蘇托力詢問是否賣出酒莊股份，當時他想要把這做為可以流傳子孫的事業，並沒有答應，現在也沒有改變想法，裘莉不太可能不知道這一點，使她執意要把股份賣給蘇托力的動機，更加耐人尋味。

裘莉 布萊德彼特 小布

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