小班新婚翹臀珍 被質疑：能甜蜜多久？

珍妮佛洛佩茲（右）與班艾佛列克現還在蜜月期間。（路透資料照片）

班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）在拉斯維加斯結婚，接著就到巴黎度蜜月，被目擊者形容「互動像少年情侶一樣親密」，顯然還處於如膠似漆的甜蜜期，但這期間能撐多久，是否可以永遠？

歐美八卦刊物對於班珍密切矚目，稱他們的婚姻最大隱憂就在珍妮佛強勢的作風上，她不但會要求班要注意身材保持、逼著他早起鍛鍊，還曾被傳要他簽下「保證一周歡好4次」的離譜條文，逼得班在家裡會感到喘不過氣，只有出門拍戲時可以放鬆，卻因此被珍妮佛盯上。

珍妮佛據稱對於班喜歡在拍片現場待很久，懷疑他利用不在家的時間對旁人訴苦、講自己的壞話，尤其他目前在拍攝的新片又是跟超級好哥兒們麥特戴蒙（Matt Damon）合作，因而她擔心班在麥特面前大吐苦水，會讓自己的形象被破壞，使得她對麥特的態度也就好不起來，顧忌萬分。

雪上加霜的是，珍妮佛眼裡除了自己沒有別人，一發現自身不是談話的焦點就意興闌珊，跟麥特缺乏共通話題，沒辦法讓麥特覺得她是自家好哥兒們的良配。珍妮佛和麥特處得不親熱就算了，班的另一位好友喬治柯隆尼（George Clooney〉，還是她的死對頭，兩人自從合作過「戰略高手」（Out of Sight）失和，多年來始終沒有破冰，就算班去年與喬治合作電影「柔情酒吧」（The Tender Bar），珍妮佛硬是都不和喬治同台，就是不想再見到喬治。

與另一半的哥兒們都沒辦法處得好，珍妮佛也沒有贏得小叔—班的奧斯卡 影帝弟弟凱西艾佛列克（Casey Affleck）的心，凱西據稱覺得哥哥和珍妮佛在一起，三不五時上版面，彷彿是彼此幫忙炒新聞的成分居多，令低調的他不敢恭維。珍妮佛若無法得到班的好友、弟弟喜愛，就只光靠他們的愛情要走下去，真的很難讓人太過樂觀。