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漫威SDCC宣布：2025有2部「復仇者聯盟」電影 片名出爐

娛樂新聞組／綜合報導
「復仇者聯盟：康之王朝」（Avengers: The Kang Dynasty，暫譯）定檔於2025年上映。（取材自漫威官網）
「復仇者聯盟：康之王朝」（Avengers: The Kang Dynasty，暫譯）定檔於2025年上映。（取材自漫威官網）

漫威影業（Marvel Studios）23日在聖地牙哥國際漫畫展（SDCC）上公布一連串未來電影與影集的安排，其中最受關注的是2025年將有兩部「復仇者聯盟」（Avengers）電影上映，電影名稱分別為「復仇者聯盟：康之王朝」（Avengers: The Kang Dynasty，暫譯）、「復仇者聯盟：秘密戰爭」（Avengers: Secret Wars，暫譯）。

漫威影業宣布，「康之王朝」定檔於2025年5月5日，「秘密戰爭」定檔於同年11月8日。上一部「復仇者聯盟」系列電影是2019年上映的「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame），全球票房超越27億美元，登上全球最賣座電影第二名。

「復仇者聯盟：秘密戰爭」（Avengers: Secret Wars，暫譯）定檔...
「復仇者聯盟：秘密戰爭」（Avengers: Secret Wars，暫譯）定檔於2025年上映。（取材自漫威官網）

其他作品包括今年上映的影集「律師女浩克」（She-Hulk: Attorney at Law）、電影黑豹2（Black Panther: Wakanda Forever）等；明年上映的電影「蟻人3」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）、「星際異攻隊3」（Guardians of the Galaxy Vol. 3）、影集「洛基」（Loki）第二季等；2024年上映的則有「美國隊長4」（Captain America: New World Order）、「驚奇四超人」（Fantastic Four）電影重啟、新系列電影「Thunderbolts」等。

電影 復仇者聯盟 漫威

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