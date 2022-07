漫威SDCC宣布：2025有2部「復仇者聯盟」電影 片名出爐

「復仇者聯盟:康之王朝」(Avengers: The Kang Dynasty,暫譯)定檔於2025年上映。(取材自漫威官網)

漫威 影業(Marvel Studios)23日在聖地牙哥國際漫畫展(SDCC)上公布一連串未來電影 與影集的安排,其中最受關注的是2025年將有兩部「復仇者聯盟 」(Avengers)電影上映,電影名稱分別為「復仇者聯盟:康之王朝」(Avengers: The Kang Dynasty,暫譯)、「復仇者聯盟:秘密戰爭」(Avengers: Secret Wars,暫譯)。

漫威影業宣布,「康之王朝」定檔於2025年5月5日,「秘密戰爭」定檔於同年11月8日。上一部「復仇者聯盟」系列電影是2019年上映的「復仇者聯盟:終局之戰」(Avengers: Endgame),全球票房超越27億美元,登上全球最賣座電影第二名。

「復仇者聯盟:秘密戰爭」(Avengers: Secret Wars,暫譯)定檔於2025年上映。(取材自漫威官網)

其他作品包括今年上映的影集「律師女浩克」(She-Hulk: Attorney at Law)、電影黑豹2(Black Panther: Wakanda Forever)等;明年上映的電影「蟻人3」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)、「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)、影集「洛基」(Loki)第二季等;2024年上映的則有「美國隊長4」(Captain America: New World Order)、「驚奇四超人」(Fantastic Four)電影重啟、新系列電影「Thunderbolts」等。