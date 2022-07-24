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權力遊戲爛尾遭人罵翻 「前傳」有原著作者掛保證

中央社／聖地牙哥23日綜合報導
「龍之家族」（House of the Dragon，暫譯）卡司23日出席聖地牙哥國際漫畫展。（Getty Images）
「龍之家族」（House of the Dragon，暫譯）卡司23日出席聖地牙哥國際漫畫展。（Getty Images）

影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）下檔迄今三年，原著作者喬治R.R.馬丁（George R.R. Martin）與前傳影集「龍之家族」（House of the Dragon，暫譯）卡司今天在聖地牙哥國際漫畫展大談接棒「權力遊戲」這齣火紅人氣影集的挑戰。

綜合路透和法新社報導，「龍之家族」將於8月21日起在美播出，故事背景發生在「冰與火之歌：權力遊戲」之前200年。「冰與火之歌：權力遊戲」這齣中古世紀奇幻影集前後共拍8季，最終於2019年下檔，其間掀起全球話題。

而新的「龍之家族」10集影集當中，執行製作人康戴爾（Ryan Condal）表示，將講述「龍族」坦格利安（Targaryen）家族的「世代戰爭」。

康戴爾：「故事以龍族王國全盛時期做為開端，權勢、財富、聲威均鼎盛之時。龍的數量也是歷來最多。」他說：「也就是即將開始走下坡的階段。」

新影集是根據作者喬治R.R.馬丁小說「冰與火之歌前傳：血火同源」（Fire & Blood）改編。喬治R.R.馬丁雖曾批評過一部分的「冰與火之歌：權力遊戲」，但他表示，他已看過「龍之家族」前9集，說這幾集「蠻讚的」。

他說：「這些書，這些角色，就像我的孩子一般。當你把孩子送出去讓人收養，你總想知道他們受到的待遇如何？你還認不認得他們？」

他表示，目前為止，「我很滿意」。

聖地牙哥國際漫畫展（Comic-Con）並沒有發表太多新片段，但各界對「龍之家族」期望很高。

原始「冰與火之歌：權力遊戲」播出期間吸引全球粉絲按時收看，全劇8季引發各界仿效並在素有電視奧斯卡之稱的艾美獎（Emmy Award）贏得59次肯定，創下戲劇類別的紀錄。

然而，「冰與火之歌：權力遊戲」虎頭蛇尾，最後一季慘遭影評、影迷罵翻。

參與「龍之家族」演出的奧利薇亞庫克（Olivia Cooke）表示，追隨「冰與火之歌：權力遊戲」這隻「巨獸」的腳步，「壓力實在很大」。她說：「我們必須做出各位想要的東西，但又必須有所不同，還得有自己的特色。」

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，聖地牙哥國際漫畫展在改於線上舉行後，今年是三年來首度實體舉行，再次吸引滿滿13萬人次到訪。

影集「冰與火之歌：權力遊戲」原著作者喬治R.R.馬丁23日參加聖地牙哥國際漫畫展...
影集「冰與火之歌：權力遊戲」原著作者喬治R.R.馬丁23日參加聖地牙哥國際漫畫展。（Getty Images）
影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）前傳「龍之家族」（...
影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）前傳「龍之家族」（House of the Dragon，暫譯）釋出的宣傳海報。（取材自IMDb）

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