超級英雄拚轉型 美國隊長想使壞

克里斯伊凡多方嘗試，可惜「正派英雄」標籤還是撕不太下來。（路透資料照片）

主演超級英雄片雖然可以迅速累積知名度和財富，卻也會讓演員陷入「被定型」的危機。已卸下「美國隊長」(Captain America)擔子的克里斯伊凡(Chris Evans)，與「復仇者聯盟 」(The Avengers)系列導演 羅素兄弟(Russo Brothers)合作的Netflix新片「灰影人」(The Gray Man)中改演反派，就是一次轉型的嘗試。

克里斯伊凡在演出正氣凜然的「美國隊長」史蒂夫羅傑斯之前，演過調皮少年、搞笑反派、花心蘿蔔等不同類型的角色，不過在成了史蒂夫羅傑斯的銀幕化身而大紅之後，外界看他總會和「正直」、「嚴謹」等形容詞連在一起，久而久之也變成拓寬戲路的障礙。

他從漫威「畢業」後演出的「鋒迴路轉」(Knives Out)與「灰影人」都改扮反派，Apple TV+的影集「捍衛雅各」(Defending Jacob)裡，演中學男生的父親，都是不同於史蒂夫羅傑斯的角色。

觀眾還在期待小勞勃道尼揮別「鋼鐵人」之後，要建立怎樣的銀幕新形象。（路透資料照片）

「鋼鐵人」(Iron Man)小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)的演技曾獲奧斯卡提名 肯定，在「復仇者聯盟：終局之戰」後，自製自演的「杜立德」(Dolittle)票房、評價皆不如預期，沒有成功轉型，各方都好奇他對自己未來的戲路怎麼規畫。

唯一還能第四度主演個人系列影片的「雷神索爾」(Thor)克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)，除了英俊健壯、動作英雄的路線外，曾在女版「魔鬼剋星」(Ghostbusters)嘗試扮少根筋的帥哥，回響平平。「瘋狂麥斯：憤怒道」(Mad Max: Fury Road)前傳「芙莉歐莎」(Furiosa)敲定他飾演大反派，似乎英雄演久了的演員，都會想嘗試一下使壞作惡的滋味，讓自己在銀幕上呈現更不一樣的面貌。克里斯漢斯沃能否如願以反派的表現成功轉型？觀眾也都拭目以待。