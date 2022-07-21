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強尼戴普與新歡遊歐？ 神祕紅髮女身分起底

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普身旁的紅髮女(右)引來外界揣測。（取材自Instagram）
強尼戴普身旁的紅髮女(右)引來外界揣測。（取材自Instagram）

好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司宣判至今，他都在陪著知名吉他手好友傑夫貝克（Jeff Beck）巡迴演出，更在積極準備復出。不少眼尖的粉絲發現，他在出席義大利的翁布里亞爵士音樂節時，身旁竟出現了一位神祕紅髮女，彼此相隔沒有太多的距離，被懷疑可能是強哥的新歡。

強尼的影迷都希望他能在擺脫與安珀赫德連串風波的陰霾後，可以再度得到幸福，不免對這位新出現的紅髮女感到好奇，不僅強哥在哪她都會出現，連演唱會彩排時，也會坐在一旁等候。可惜媒體不追查還好，一查就發現鬧了個烏龍。

根據專門報導明星與名流的TMZ，這位紅髮女其實是強尼戴普的法語家教，眾所周知，他已經宣布要回歸幕前，接下三年來的第一部片「杜巴利夫人」（Jeanne du Barry），在片中飾演法國國王「路易十五」，因此需要講流利法文，才找來家教貼身指導、精進法語，只不知老師打扮得花枝招展，讓大家都誤會了，她和強尼之間並沒有粉紅泡泡。消息人士表示：「他們之間沒有任何曖昧情愫。」

而另一名曾與強尼戴普傳出緋聞的「聖光女律師」卡蜜兒（Camille Vasquez），據紐約郵報報導，她近日也在歐洲和強尼重聚。兩人在布拉格的演唱會後台相聚，但身邊還跟著卡蜜兒的男友。

義大利 緋聞 好萊塢

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