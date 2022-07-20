我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

「終極戰士：獸獵者」致敬阿諾 安柏米桑德難忘泥坑味

記者陳建嘉／綜合報導
女主角安柏米桑德為「終極戰士：獸獵者」吃足苦頭，常在泥坑裡打滾。（圖：迪士尼提供）
女主角安柏米桑德為「終極戰士：獸獵者」吃足苦頭，常在泥坑裡打滾。（圖：迪士尼提供）

經典科幻恐怖片「終極戰士：獸獵者」（Prey）最新作即將上檔，演員安柏米桑德（Amber Midthunder）、達科塔貝佛斯（Dakota Beavers）與導演丹崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）等人出席全球線上記者會，導演自承原本就是「終極戰士」（Predator）系列的大粉絲，小時候只能偷偷看，「第一集是限制級，我那時年紀太小不能看」，也將首集男主角阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）視為自己的英雄。

丹崔克坦伯格6年前曾拍過賣座科幻片「科洛弗10號地窖」（10 Cloverfield Lane），一直到今年才推出新作，該片以前傳形式拍攝，講述第一隻「終極戰士」來到地球，與科曼奇族原住民展開殊死鬥，這群原住民只能用簡單的弓箭、刀來對抗能夠隱形、擁有許多高科技武器的「終極戰士」。

「終極戰士：獸獵者」主角找來新人演員安柏米桑德主演，她說自己早在2020年初就面試，得知自己獲選時還開心得哭了，「是激動的淚水，我竟然能主演『終極戰士』最新一集」，但因為受新冠肺炎影響，他們在加拿大的荒郊野外拍片時，片場必須要封閉且嚴格遵守防疫，就怕有人確診，讓她直呼簡直就像電影裡的處境一樣與世隔絕，並說自己在拍片前苦練四周體能，「在劇本上竟至少有30頁是動作戲」。

但最辛苦的並非操練體能，而是要在泥巴堆、山林裡打滾，導演笑稱：「妳應該對泥坑的味道很熟悉了」，安柏立刻苦笑回：「我的天啊，我一輩子忘不掉那味道，會永遠在我的鼻子裡，謝謝你們哦」，讓全場哈哈大笑。「終極戰士：獸獵者」將於8月5日在Disney+首播。

導演 原住民 電影

上一則

不當「美國隊長」 41歲克里斯伊凡專心找另一半

下一則

「李麥克」70大壽 昔日「海灘遊俠」夥伴同慶

延伸閱讀

「非常律師」引爆熱潮 導演：觀眾想看善良故事

「非常律師」引爆熱潮 導演：觀眾想看善良故事
賓州人口成長最多郡 康柏蘭逾10%居冠

賓州人口成長最多郡 康柏蘭逾10%居冠
增提準備金 銀行Q2獲利將大減

增提準備金 銀行Q2獲利將大減
國會暴亂聽證殺傷有限 共和黨再提名川普左右為難

國會暴亂聽證殺傷有限 共和黨再提名川普左右為難

熱門新聞

黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
華裔女星吳恬敏新書「出糗」(Making a Scene)即將出版，她14日推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」，並自曝3年前曾經企圖自殺的往事。美聯社

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

2022-07-15 10:42
楊祐寧與老婆將於7月底補辦婚宴。(取材自臉書)

楊祐寧愛妻「透視婚紗」太辣 婚禮前開趴露S級身材

2022-07-15 07:03
汪小菲與張穎穎。（取材自微博）

汪小菲、張穎穎頻被拍到在一起 狗仔葛斯齊：是真愛

2022-07-17 02:33

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄