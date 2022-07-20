「終極戰士：獸獵者」致敬阿諾 安柏米桑德難忘泥坑味

女主角安柏米桑德為「終極戰士：獸獵者」吃足苦頭，常在泥坑裡打滾。（圖：迪士尼提供）

經典科幻恐怖片「終極戰士：獸獵者」（Prey）最新作即將上檔，演員安柏米桑德（Amber Midthunder）、達科塔貝佛斯（Dakota Beavers）與導演 丹崔克坦伯格（Dan Trachtenberg）等人出席全球線上記者會，導演自承原本就是「終極戰士」（Predator）系列的大粉絲，小時候只能偷偷看，「第一集是限制級，我那時年紀太小不能看」，也將首集男主角阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）視為自己的英雄。

丹崔克坦伯格6年前曾拍過賣座科幻片「科洛弗10號地窖」（10 Cloverfield Lane），一直到今年才推出新作，該片以前傳形式拍攝，講述第一隻「終極戰士」來到地球，與科曼奇族原住民 展開殊死鬥，這群原住民只能用簡單的弓箭、刀來對抗能夠隱形、擁有許多高科技武器的「終極戰士」。

「終極戰士：獸獵者」主角找來新人演員安柏米桑德主演，她說自己早在2020年初就面試，得知自己獲選時還開心得哭了，「是激動的淚水，我竟然能主演『終極戰士』最新一集」，但因為受新冠肺炎影響，他們在加拿大的荒郊野外拍片時，片場必須要封閉且嚴格遵守防疫，就怕有人確診，讓她直呼簡直就像電影 裡的處境一樣與世隔絕，並說自己在拍片前苦練四周體能，「在劇本上竟至少有30頁是動作戲」。

但最辛苦的並非操練體能，而是要在泥巴堆、山林裡打滾，導演笑稱：「妳應該對泥坑的味道很熟悉了」，安柏立刻苦笑回：「我的天啊，我一輩子忘不掉那味道，會永遠在我的鼻子裡，謝謝你們哦」，讓全場哈哈大笑。「終極戰士：獸獵者」將於8月5日在Disney+首播。