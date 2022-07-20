「李麥克」70大壽 昔日「海灘遊俠」夥伴同慶

傑瑞米傑克森（左起）、派克史蒂文森、大衛霍賽荷夫、大衛喬卡奇與凱莉佩卡德歡聚一堂。（取材自Instagram）

曾以影集「霹靂遊俠」（Knight Rider）與「海灘遊俠」（Baywatch），受到全球觀眾喜愛的德裔美籍男星大衛霍賽荷夫（David Hasselhoff）歡度70歲生日，「海灘遊俠」中的老夥伴包括派克史蒂文森（Parker Stevenson）、大衛喬卡奇（David Chokachi）、凱莉佩卡德（Kelly Packard）、傑瑞米傑克森（Jeremy Jackson）等都到場同樂，彼此雖然許久未再攜手，交情並未消褪，再次齊聚一堂也勾起戲迷的回憶。

人高馬大、超過190公分的大衛霍賽荷夫，進入演藝圈後在小螢幕的發展遠比大銀幕更吃香，尤其1980年代初期主演的科幻動作影集「霹靂遊俠」，他所扮演的男主角Michael Knight，在台灣電視台播映的中文配音版改叫「李麥克」，隨著收視締造破30的佳績而廣為台灣觀眾熟識，劇中先進的霹靂車「夥計」更在粉絲心目中留下深刻印象。

「霹靂遊俠」雖然在美國也曾開出收視紅盤，只製播了80多集就結束，在全球各地則更受歡迎，光是中視就曾重播好幾次，仍然有破30的數字，台灣觀眾心目中，大衛也和「李麥克」畫上等號。