趁他還沒變心先套牢 珍妮佛洛佩茲結婚沒那麼浪漫？

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲結婚，背後傳有隱情。（路透資料照片）

演歌雙棲拉丁天后珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Lopez)在拉斯維加斯與才子小生班艾佛列克 (Ben Affleck)結婚，為彼此結緣20年、分開18年後再復合寫下最美的句點，讓無數觀眾高呼又能相信愛情。不過專門報導明星與名流八卦 的Pagesix卻稱珍妮佛答應先跟班在賭城火速完婚另有盤算，是想趁他還對結婚在熱頭上趕快先既成事實，免得一拖再拖到最後又濃情轉淡，恐怕就又失去嫁給他的機會。

珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克20年前合演電影「絕配殺手」(Gigli)假戲真做，隨後也宣布訂婚，卻沒有能夠走入禮堂，此後彼此都結婚生子，也又都仳離，各自談了幾場沒結果的戀愛，才有機會重拾舊情，無怪乎珍妮佛洛佩茲要積極把握。Pagesix指她再一次被班求婚、和他2度訂婚時就在期待他告知結婚計畫，對於成為艾佛列克夫人非常的有企圖心。

然而班與珍讓世人訝異又替他們高興之餘，各方卻好奇另外一位「珍」—他前妻珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)的反應，Pagesix報導珍妮佛嘉納並沒有太早被告知前夫將要再婚，最早可能在婚禮舉行的兩天前才從班那邊得到消息，也十分平常心的到加州著名的太浩湖度假，感覺不出有什麼情緒的波動。

Pagesix稱班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的賭城婚禮，兩人各自的小孩只有她的女兒艾美、他的2女兒賽拉芬娜到場觀禮，早先就有八卦刊物指兩人分別有的5個小孩，只有艾美和賽拉芬娜因年齡相近、感情最好，班的大女兒薇奧麗則對母親珍妮佛嘉納永遠忠誠，因此待在家裡，沒有陪伴父親娶繼母。班和珍另被傳將在他的喬治亞州佔地10萬坪別墅，舉辦2到3天的慶祝活動，廣邀知名親友參加，包括班的好哥兒們麥特戴蒙、奧斯卡影帝弟弟凱西艾佛列克等都會受邀。