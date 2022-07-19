我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本「滑冰王子」羽生結弦宣布退休 轉攻職業表演選手

金山街道斜率31.5% 「房屋歪到像倒塌」每坪卻飆到7萬

趁他還沒變心先套牢 珍妮佛洛佩茲結婚沒那麼浪漫？

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲結婚，背後傳有隱情。（路透資料照片）
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲結婚，背後傳有隱情。（路透資料照片）

演歌雙棲拉丁天后珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)在拉斯維加斯與才子小生班艾佛列克(Ben Affleck)結婚，為彼此結緣20年、分開18年後再復合寫下最美的句點，讓無數觀眾高呼又能相信愛情。不過專門報導明星與名流八卦的Pagesix卻稱珍妮佛答應先跟班在賭城火速完婚另有盤算，是想趁他還對結婚在熱頭上趕快先既成事實，免得一拖再拖到最後又濃情轉淡，恐怕就又失去嫁給他的機會。

珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克20年前合演電影「絕配殺手」(Gigli)假戲真做，隨後也宣布訂婚，卻沒有能夠走入禮堂，此後彼此都結婚生子，也又都仳離，各自談了幾場沒結果的戀愛，才有機會重拾舊情，無怪乎珍妮佛洛佩茲要積極把握。Pagesix指她再一次被班求婚、和他2度訂婚時就在期待他告知結婚計畫，對於成為艾佛列克夫人非常的有企圖心。

然而班與珍讓世人訝異又替他們高興之餘，各方卻好奇另外一位「珍」—他前妻珍妮佛嘉納(Jennifer Garner)的反應，Pagesix報導珍妮佛嘉納並沒有太早被告知前夫將要再婚，最早可能在婚禮舉行的兩天前才從班那邊得到消息，也十分平常心的到加州著名的太浩湖度假，感覺不出有什麼情緒的波動。

Pagesix稱班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲的賭城婚禮，兩人各自的小孩只有她的女兒艾美、他的2女兒賽拉芬娜到場觀禮，早先就有八卦刊物指兩人分別有的5個小孩，只有艾美和賽拉芬娜因年齡相近、感情最好，班的大女兒薇奧麗則對母親珍妮佛嘉納永遠忠誠，因此待在家裡，沒有陪伴父親娶繼母。班和珍另被傳將在他的喬治亞州佔地10萬坪別墅，舉辦2到3天的慶祝活動，廣邀知名親友參加，包括班的好哥兒們麥特戴蒙、奧斯卡影帝弟弟凱西艾佛列克等都會受邀。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 八卦

上一則

被爆巴頭、賞耳光、打女人 南韓元祖偶像提告喊冤

下一則

賈靜雯「飛龍在天」CP隔20年同框 網掀回憶殺

延伸閱讀

八卦雜誌曾酸必辦「世紀婚禮」 班珍賭城婚禮超親民

八卦雜誌曾酸必辦「世紀婚禮」 班珍賭城婚禮超親民
珍妮佛洛佩茲官宣嫁給班艾佛列克 婚紗來自舊戲服

珍妮佛洛佩茲官宣嫁給班艾佛列克 婚紗來自舊戲服
翹臀珍、小班 賭城「得來速」教堂完婚

翹臀珍、小班 賭城「得來速」教堂完婚
舊愛還是最美 珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

舊愛還是最美 珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

熱門新聞

黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
華裔女星吳恬敏新書「出糗」(Making a Scene)即將出版，她14日推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」，並自曝3年前曾經企圖自殺的往事。美聯社

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

2022-07-15 10:42

超人氣

更多 >
2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人

2700萬元投資移民10年騙局 150人上當…聯邦逮2華人
前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期

前白宮醫生曝拜登認知能力有問題：恐無法做完整個任期
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了

涼山3歲小女娃一眼認出爸爸的石像 背後故事讓人看哭了
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺