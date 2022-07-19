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布萊德彼特樂搭「子彈列車」 珊卓等大咖驚喜客串

記者蘇詠智／綜合報導
布萊德彼特（左起）、喬伊金與布萊恩泰瑞亨利為「子彈列車」前往巴黎造勢。（美聯社）
布萊德彼特（左起）、喬伊金與布萊恩泰瑞亨利為「子彈列車」前往巴黎造勢。（美聯社）

疫情期間已許久沒主演新片的布萊德彼特（Brad Pitt），即將在「子彈列車」（Bullet Train）強勢回歸，扮演綽號「瓢蟲」的殺手，與各路凶神惡煞在疾馳的列車上大打出手。日前他和喬伊金（Joey King）、艾倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）、布萊恩泰瑞亨利（Brian Tyree Henry）等要角，與導演大衛雷奇（David Leitch）再度齊聚巴黎舉行國際記者會，氣氛卻彷如同學會，歡樂無比。

「子彈列車」充滿刺激打鬥，演員看似被「操」得很辛苦，其實大家都對親身上陣躍躍欲試，小布有場打戲要被黑人男星布萊恩泰瑞亨利勒住脖子，導演一喊卡，兩人瞬間停止動作，他笑稱：「我只記得你（布萊恩）聞起來滿香的，味道很清新。」演過「特攻聯盟」系列中「屌爆俠」的艾倫泰勒強森，則盛讚拍過「死侍2」的大衛雷奇和其團隊人員都是高手。

因為疫情，許多人悶在家裡不能出國，「子彈列車」外景隊到日本拍了一堆當地風光，大大滿足哈日族的渴望。

片中還安排好幾位重量級大咖驚喜客串，已經先提前揭露的是奧斯卡影后珊卓布拉克（Sandra Bullock），她雖然大都只是獻聲，卻也和小布有對手戲。這次「子彈列車」之後，換珊卓需要他去客串她主演的「失落謎城」（The Lost City），他也去拍了。他形容在「子彈列車」的角色是個笨蛋，可是演笨蛋是最有趣的。

小布 導演 疫情

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