珍妮佛洛佩茲官宣嫁給班艾佛列克 婚紗來自舊戲服

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲結婚。（取材自Instagram）

去年春天開始舊情復燃、重拾20年前戀情的珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）與班艾佛列克 （Ben Affleck），終於在17日於拉斯維加斯結為夫妻，最早是媒體發現兩人已取得結婚許可證，而後珍妮佛也發文認了和班艾佛列克在賭城結婚，還透露自己的婚紗其實是某部片子裡的戲服，還差一點趕不及在午夜之前抵達結婚禮堂，那兒的人們特地為了等他們在禮車上拍照，還耽誤了一下下，但珍妮佛非常滿意自己這個並不算太奢華的婚禮，稱「這正好就是我們想要的」。

班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲早在20年前就因合作電影 「絕配殺手」（Gigli）擦出愛的火花，當時各方訝異有「文青小生」形象的他，竟然會愛上拉丁性感天后，彼此看似並不搭調，而兩大紅星交往之後，果然所到之處都引來大批的狗仔跟拍，讓觀眾抱怨一天到晚都看到他們秀恩愛，有點厭煩，剛巧「絕配殺手」評價、票房都慘敗，這段戀情也在片子滑鐵盧之後沒多就跟著劃下句點。

這之後珍妮佛洛佩茲與馬克安東尼（Marc Anthony）結婚並生下一對龍鳳胎，班艾佛列克則和珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）合演「夜魔俠」（Daredevil）、再度上演和女主角假戲真做的劇碼，彼此婚後生了兩女一子，最終仍難逃過離婚作收，剛巧珍妮佛洛佩茲和馬克安東尼的婚姻也告終、與昔日職棒紅星A-Rod訂婚亦無完美結局，兩人都恢復單身後，總算能夠再續前緣，並且彌補當年無法走進結婚禮堂的遺憾。

珍妮佛洛佩茲稱與班艾佛列克（左）的賭城婚禮正是他們所想要的。（取材自Instagram）

珍妮佛的結婚宣言文寫道：「愛是美麗的，愛是仁慈的，而結果愛也是需要有耐心的，20年的耐心。」她表示與班艾佛列克排隊等待領證時，現場還有其他四對伴侶，在他們身後是兩個雙手緊握、互擁的男子，在他們之前是一對年輕的男女，在他們女兒兩歲生日花了三小時開車到拉斯維加斯，大家都想要同樣的東西：被世人認定他們是彼此的伴侶，用婚姻來昭告世人對彼此的愛。

珍妮佛洛佩茲的婚紗其實是昔日拍電影的戲服。（取材自Instagram）

相較於今年其他受到關注的娛樂圈名人婚禮，珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克並沒有擺出太闊氣的排場，但之前八卦刊物有傳珍妮佛不會只有一場婚禮，也許還有真正盛大的婚宴在籌備中。她在今年西洋情人節推出了浪漫喜劇「娶我吧！」（Marry Me），儘管票房並未大熱賣，幾個月之後卻真的出嫁，成為最受到矚目的新娘。