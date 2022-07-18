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八卦雜誌曾酸必辦「世紀婚禮」 班珍賭城婚禮超親民

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲結婚，打臉好幾家八卦刊物的報導。（取材自Instagram）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲結婚，打臉好幾家八卦刊物的報導。（取材自Instagram）

班艾佛列克（Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）重燃愛火之後，許多八卦媒體稱珍妮佛掌控慾強、班被牽著鼻子走，連婚禮的規畫應該也會是珍妮佛一手主導，甚至推論以她的喜好排場，必然要弄出一個「世紀婚禮」，「In Touch」和「Life & Style」這兩本姊妹刊物都稱班珍的婚禮已經超出預算百萬美元，前者還指珍妮佛為了讓婚禮在電視上亮相，對於一些決定三心二意、反反覆覆，後者則報導班的人生中另外一位珍妮佛──前妻珍妮佛嘉納（Jennifer Garner）警告他，趁還來得及逃的時候趕快逃離珍妮佛洛佩茲。結果珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克火速在拉斯維加斯舉行了並不算特別奢華的親民婚禮，打了眾刊物一記響亮的耳光。

珍妮佛洛佩茲開心出嫁，笑容滿面。（取材自Instagram）
珍妮佛洛佩茲開心出嫁，笑容滿面。（取材自Instagram）

珍妮佛洛佩茲今年在西洋情人節檔推出了浪漫喜劇「娶我吧！」（Marry Me），片中她扮演的樂壇天后，不管被求婚還是宣布要結婚，都在眾目睽睽之下，排場相當大，她本人相較於片中角色更具巨星氣勢，似乎會有更大手筆的婚禮安排，因此八卦刊物借題發揮，把她形容成張牙舞爪、萬事都要別人配合的「哥吉拉新娘」，殊不知她反而另有想法。目前大多數的八卦雜誌都猜錯珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克的婚禮規畫，只有「Globe」雜誌一開始就稱她打算辦兩場婚禮，一場是小規模但很快能夠順利進行，另一場規模大很多且會廣邀明星與名流，還沒有被完全打臉。

珍妮佛洛佩茲（右）在「娶我吧！」結婚排場弄很大。（圖：UIP提供）
珍妮佛洛佩茲（右）在「娶我吧！」結婚排場弄很大。（圖：UIP提供）

早先八卦刊物都把班艾佛列克描繪成被打鴨子上架、事事由珍妮佛洛佩茲拖著走的軟爛準新郎，稱他在消極抵抗，最好趕快開溜，可是班艾佛列克依然與珍妮佛洛佩茲結婚，顯然心目中對於這段20年後重拾的舊緣要繼續走一輩子，也沒有那麼抗拒。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 八卦

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