代言潮牌不到1年 貝克漢長子被炒魷魚

布魯克林貝克漢與Superdry已經終止合作。(取材自Instagram)

含著金湯匙出生的大少爺,也不見得往後就一帆風順。英倫「靠爸族」代表—大衛貝克漢(David Beckham)的長子布魯克林 (Brooklyn Beckham),去年11月才宣布成為潮牌「Superdry」代言人,目前已傳出雙方合作告終,顯然表現並沒讓該品牌太滿意;出身自億萬油商之家的美國小生艾米爾漢莫(Armie Hammer),更因捲入醜聞被逐出家門,必須自力更生。

身為足球 金童大衛貝克漢和「高貴辣妹」維多莉亞(Victoria Beckham)的長子,布魯克林從小就備受呵護、養尊處優,一路以來也都有父母的拉拔。去年11月他成為「Superdry」代言人、拿到百萬英鎊(約118.9萬美元)的酬勞,勉強算是個人的本事,結果一年不到,已經被炒魷魚。

雖然品牌對外並未出惡言,網友在布魯克林的IG帳號看不到太多他為該品牌宣傳的圖文,似乎他連自己到底要盡哪些責任,都不是特別明白。但他除了有高知名度又有錢的爸媽,還娶了來自豪門、身家據稱是他爸媽三倍多的「變形金剛4」(Transformers:Age of Extinction)女主角妮可拉佩茲(Nicola Peltz),往後就算靠不了父母,也還能仰賴另一半。

另外,曾因「以你的名字呼喚我」(Call Me by Your Name)等片贏得觀眾喜愛的高大帥氣小生艾米爾漢莫,則有個經營石油 生意而致富的曾祖父,家財萬貫,也常戲裡扮演貴公子。不料他遭舊愛爆料有性虐幻想與渴望食人的病態癖好,形象瞬間崩壞。

外界本以為艾米爾出手大方,孰料有跟他約過會的女性爆料,他父母早就不金援他,近日更有八卦媒體稱他的富翁父親把他逐出家門。