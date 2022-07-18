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代言潮牌不到1年 貝克漢長子被炒魷魚

記者蘇詠智／綜合報導
布魯克林貝克漢與Superdry已經終止合作。（取材自Instagram）
布魯克林貝克漢與Superdry已經終止合作。（取材自Instagram）

含著金湯匙出生的大少爺，也不見得往後就一帆風順。英倫「靠爸族」代表—大衛貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham），去年11月才宣布成為潮牌「Superdry」代言人，目前已傳出雙方合作告終，顯然表現並沒讓該品牌太滿意；出身自億萬油商之家的美國小生艾米爾漢莫（Armie Hammer），更因捲入醜聞被逐出家門，必須自力更生。

身為足球金童大衛貝克漢和「高貴辣妹」維多莉亞（Victoria Beckham）的長子，布魯克林從小就備受呵護、養尊處優，一路以來也都有父母的拉拔。去年11月他成為「Superdry」代言人、拿到百萬英鎊（約118.9萬美元）的酬勞，勉強算是個人的本事，結果一年不到，已經被炒魷魚。

雖然品牌對外並未出惡言，網友在布魯克林的IG帳號看不到太多他為該品牌宣傳的圖文，似乎他連自己到底要盡哪些責任，都不是特別明白。但他除了有高知名度又有錢的爸媽，還娶了來自豪門、身家據稱是他爸媽三倍多的「變形金剛4」（Transformers:Age of Extinction）女主角妮可拉佩茲（Nicola Peltz），往後就算靠不了父母，也還能仰賴另一半。

另外，曾因「以你的名字呼喚我」（Call Me by Your Name）等片贏得觀眾喜愛的高大帥氣小生艾米爾漢莫，則有個經營石油生意而致富的曾祖父，家財萬貫，也常戲裡扮演貴公子。不料他遭舊愛爆料有性虐幻想與渴望食人的病態癖好，形象瞬間崩壞。

外界本以為艾米爾出手大方，孰料有跟他約過會的女性爆料，他父母早就不金援他，近日更有八卦媒體稱他的富翁父親把他逐出家門。

布魯克林 石油 足球

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