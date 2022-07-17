舊愛還是最美 珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚
美國媒體今天指出，演歌兩棲女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）已經在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）結婚。兩人曾計劃2003年步入紅毯，但卻在2004年分手。
路透報導，美國內華達州克拉克郡（Clark County）當局在網路公布的文件資料顯示，珍妮佛羅培茲和班艾佛列克於 7月16日在克拉克郡取得結婚許可證。
娛樂網站TMZ指出，兩人已經喜結連理，「紐約郵報」（New York Post）專門刊登名流八卦類新聞的第6版（Page Six）也報導了這項消息。
52歲的珍妮佛羅培茲和49歲的班艾佛列克是在去年傳出舊情復燃，並於今年4月訂婚。
兩人過去因為合演惡評如潮的電影「絕配殺手」（Gigli）而相識相戀，原本計劃2003年步入紅毯，卻於2004年初宣告分手。
珍妮佛羅培茲歷經多次婚姻，前夫包括影星歐賈尼諾亞（Ojani Noa）、舞者克里斯賈德（Cris Judd）以及歌手「拉丁王子」馬克安東尼（Marc Anthony），她與馬克安東尼育有一對14歲大的雙胞胎。
班艾佛列克則曾經跟美國女星珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）共組家庭，育有3名年紀10到16歲不等的子女。
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