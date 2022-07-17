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舊愛還是最美 珍妮佛羅培茲與班艾佛列克傳已結婚

中央社／拉斯維加斯17日綜合外電報導
美國媒體指出，演歌兩棲女星珍妮佛羅培茲和好萊塢男星班艾佛列克已經在賭城拉斯維加斯結婚。（路透）
美國媒體指出，演歌兩棲女星珍妮佛羅培茲和好萊塢男星班艾佛列克已經在賭城拉斯維加斯結婚。（路透）

美國媒體今天指出，演歌兩棲女星珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）已經在賭城拉斯維加斯（Las Vegas）結婚。兩人曾計劃2003年步入紅毯，但卻在2004年分手。

路透報導，美國內華達州克拉克郡（Clark County）當局在網路公布的文件資料顯示，珍妮佛羅培茲和班艾佛列克於 7月16日在克拉克郡取得結婚許可證。

娛樂網站TMZ指出，兩人已經喜結連理，「紐約郵報」（New York Post）專門刊登名流八卦類新聞的第6版（Page Six）也報導了這項消息。

52歲的珍妮佛羅培茲和49歲的班艾佛列克是在去年傳出舊情復燃，並於今年4月訂婚。

兩人過去因為合演惡評如潮的電影「絕配殺手」（Gigli）而相識相戀，原本計劃2003年步入紅毯，卻於2004年初宣告分手。

珍妮佛羅培茲歷經多次婚姻，前夫包括影星歐賈尼諾亞（Ojani Noa）、舞者克里斯賈德（Cris Judd）以及歌手「拉丁王子」馬克安東尼（Marc Anthony），她與馬克安東尼育有一對14歲大的雙胞胎。

班艾佛列克則曾經跟美國女星珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）共組家庭，育有3名年紀10到16歲不等的子女。

班艾佛列克 電影 八卦

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