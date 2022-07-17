少爺扶不起？貝克漢長子布魯克林不再是Superdry代言人

布魯克林貝克漢的社群網站上，鮮少有為Superdry宣傳的圖文。（取材自IG）

含著金湯匙出生的大少爺，也不見得往後就一帆風順。英倫「靠爸族」代表—大衛貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林 （Brooklyn Peltz Beckham），去年11月才宣布成為潮牌「Superdry」代言人，目前已傳出雙方合作告終，顯然表現並沒讓該品牌太滿意。

身為足球 金童大衛貝克漢和「高貴辣妹」維多莉亞的長子，布魯克林從小就備受呵護、養尊處優，一路以來也都有父母的拉拔，卻因此接到工作時總免不了引來「靠爸媽」的諷刺。去年11月他成為「Superdry」代言人、拿到百萬英鎊（約118.6萬美元）的酬勞，勉強算是個人的本事，結果一年不到，已經被炒魷魚。

雖然品牌對外並未出惡言，網友在布魯克林的IG帳號上看不到太多他為該品牌宣傳的圖文，似乎他連自己到底要盡哪些責任，都不是特別明白。但他備受幸運之神眷顧，除了高知名度又有錢的爸媽，今年還娶了來自億萬豪門、身家據稱是他爸媽3倍多的「變形金剛4」（Transformers: Age of Extinction）女主角妮可拉佩茲（Nicola Peltz Beckham），往後就算靠不了父母，也還能仰賴另一半。