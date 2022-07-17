「怪奇物語」、「貓王艾維斯」3新秀今夏暴紅

莎蒂辛克是「怪奇物語」第四季最搶眼的演員。（取材自Instagram）

今夏在串流平台上締造驚人收視的「怪奇物語」（Stranger Things）第4季，讓莎蒂辛克（Sadie Sink）綻放光芒，變成最搶眼的人物；新成員約瑟夫昆恩（Joseph Quinn）也吸引不少觀眾目光，連樂壇紅星蜜桃貓朵佳（Doja Cat）都主動求認識。美國票房將破1億元的「貓王艾維斯」（Elvis）則讓男主角奧斯汀巴特勒（Austin Butler）聲勢看漲。

每年暑期都會有新秀靠著在強片或大戲中的亮眼表現崛起，近日在小螢幕首推「怪奇物語」莎蒂辛克，終於到第4季才有精采的大高潮，尤其她為了躲過惡魔索命的狂奔，更讓觀眾為她的命運捏了好幾把冷汗，演出亮眼過女主角蜜莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）。

莎蒂辛克之前已是時尚界的寵兒，被認為有「名模般的厭世臉」，薇諾娜瑞德（Winona Ryder）盛讚她將成為下一個梅莉史翠普（Meryl Streep），日前公布的艾美獎提名 名單，莎蒂成了女配角的遺珠，劇迷高分貝抗議。

約瑟夫昆恩也因「怪奇物語」第四季暴紅。(歐新社資料照片)

同樣是「怪奇物語」第4季亮點的約瑟夫昆恩，扮演被各方誤會是邪教殺人魔的「地獄火俱樂部」創辦人，戲裡遭遇高潮迭起。

「貓王艾維斯」奧斯汀巴特勒氣勢正旺，當紅搶手。(歐新社資料照片)

已在大小銀幕苦熬多年、直到主演「貓王艾維斯」才聲譽鵲起的奧斯汀巴特勒，隨著該片成為新一代性感小生，也被辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）愛女蓋亞吉柏（Kaia Gerber）看上。他被預期有望角逐明年奧斯卡 影帝。